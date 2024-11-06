被灯光“点燃”的古城魅力 春节洛阳等您来

随着农历春节的脚步日益临近，古都洛阳的夜晚被装点得格外迷人，仿佛一幅幅流光溢彩的画卷，在夜色中缓缓展开。
随着农历春节的脚步日益临近，古都洛阳的夜晚被装点得格外迷人，仿佛一幅幅流光溢彩的画卷，在夜色中缓缓展开。
随着农历春节的脚步日益临近，古都洛阳的夜晚被装点得格外迷人，仿佛一幅幅流光溢彩的画卷，在夜色中缓缓展开。
从隋唐洛阳城应天门的磅礴大气到龙门石窟的静谧庄严，各个景区内璀璨的灯火与古朴的建筑交相辉映，将历史的厚重与节日的喜庆完美融合。
公园里，新春彩灯绚丽绽放，各式各样的灯笼和彩灯造型别致，五彩斑斓，为节日增添了无限的欢乐与祥和。
洛阳，这座古城正以它独有的夜景，邀请人们共赏这份别样的春节风情。（策划：孙阳丹）
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