一站式购齐！洛阳各大农贸市场进入“春节模式”

农贸市场是城市最具烟火气的地方，关系着千家万户的“菜篮子”“果盘子”“粮袋子”。随着春节临近，洛阳市涧西区湖南路农贸市场也愈发“热”了起来。

农贸市场是城市最具烟火气的地方，关系着千家万户的“菜篮子”“果盘子”“粮袋子”。随着春节临近，洛阳市涧西区湖南路农贸市场也愈发“热”了起来。

21日早7点，湖南路农贸市场迎来了第一批顾客，生鲜、水果、蔬菜、肉类等各种门店接连开张，剁肉声、叫卖声、讨价声……仿佛是一首充满生活气息的交响曲。

在该农贸市场从事猪肉销售的金全易，和妻子两人早早地将新鲜的排骨、里脊、猪蹄等摆上货架，与往日不同的是，在距离店铺不远的冷库中，还有一名伙计“蓄势待发”。

“现在不少顾客都开始购置年货了，摆出来的这些肉估计几个小时就能卖完。”金全易指着眼前的货架说，要不是春节，店铺的生意哪能需要二次补货呢，“像肘子和猪蹄，平时买的人不多，但一到春节，这销量蹭蹭涨。”

金全易是商丘人，预计大年二十七就要回老家过年的他，不仅是农贸市场的商户，还是在此处“一站式”采买年货的顾客。“我提前跟各家都订了年货。”说起自家今年的“年货清单”，金全易如数家珍，清单上不仅有孩子们爱吃的鱼虾、父母中意的八宝饭，还有各种新鲜的蔬菜和媳妇平时一直嫌贵舍不得买的车厘子，“现在我们这市场上想买啥都不愁找不到，方便得很！”

和金全易有相似感受的，还有住在该农贸市场附近的老住户樊贵明。今年72岁的他，见证了湖南路农贸市场从一个小小的菜市场逐步变身为综合农贸集市。

“以前这里都是土路，也只卖菜，想买其他的还要跑很远，现在想买啥下楼就有。”樊贵明说，春节家里包饺子，他提前买了面粉和大葱，“大葱能放，蔬菜和肉到年根儿买都来得及，我们不囤货，天天吃新鲜。”

近年，洛阳市大力推动超市化农贸市场改造，通过“硬件”升级改造和“软件”管理提升，打造一批对标大型商超、功能布局科学、农产品可溯源、管理精细化的现代新型农贸市场，让百姓“菜篮子”拎出幸福感。

在西工区王城市井农贸市场、西工区行署路农贸市场等市区大型农贸市场，环境优美、购物方便、管理规范是周边居民对农贸市场升级改造后最多的评价。虽然各大农贸市场经营特色各异，但同样都弥漫着浓浓的年味——为迎接春节到来，市场各业态商户积极备货，以价格优惠、品种齐全的商品吸引消费者前来采买，目前基本均已进入客流量增多、交易量提升的“春节模式”。

经多方走访，洛报融媒记者了解到，今年年货市场的销售高峰期比往年稍晚，春节前销售旺季预计将一直持续至春节前一天。目前，全市各大农贸市场的整体物价比较平稳，部分产品价格较去年春节前价格有所下降，特别是车厘子、砂糖橘等水果。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)