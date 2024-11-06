为了帮老人追回工钱 执行干警轮流蹲守

“感谢你们为我们追回了被拖欠的工资。”近日，5名老人领到工资后，面带笑颜对洛阳市嵩县人民法院执行法官道谢。

“感谢你们为我们追回了被拖欠的工资。”近日，5名老人领到工资后，面带笑颜对洛阳市嵩县人民法院执行法官道谢。

黄某的孩子常年在外打工且收入不高，为了不给孩子们增加负担，他会在附近找些简单的工作补贴家用。2021年至2023年，黄某等5人受田某雇佣，在其经营的草莓园干杂工。后来，草莓园因经营不善拖欠了黄某等5人劳务工资1.5万余元。

在讨要无果后，黄某等人将田某诉至嵩县人民法院。法院审理后，判决被告田某应支付黄某等多人的劳务工资。

判决生效后，被告仍未履行给付义务。前不久，黄某等人向法院申请强制执行。执行法官通过现场调查并与当地村委联系后，得知草莓园因经营不善已经荒废。经申请人多方打听，执行干警找到了被执行人住处，但被执行人并未在家。

为高效执结此案，执行干警决定在田某住处轮流摸排蹲守。功夫不负有心人，当晚7点多，田某回家后，执行干警先对其做思想工作，希望其尽快履行。

“申请人年龄较大，且均为农村留守老人，干点零工补贴家用，都不容易。”执行干警从情理出发，又结合法律说明拒不执行的严重后果，希望田某自觉履行义务。

经过执行干警工作，田某态度逐渐转变，并主动联系儿子让其代为履行。最终，田某的儿子将其父亲拖欠5名申请人的工钱全部还清。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 范丹丹 文/图)