中雪！大到暴雪！洛阳市气象局发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和强冷空气共同影响，24日至27日洛阳市将有雨雪寒潮天气，降水相态复杂、气温降幅剧烈。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和强冷空气共同影响，24日至27日洛阳市将有雨雪寒潮天气，降水相态复杂、气温降幅剧烈。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和强冷空气共同影响，24日至27日洛阳市将有雨雪寒潮天气，降水相态复杂、气温降幅剧烈。 其中24日至25日为主要雨雪时段，全区有雨转中到大雪，高海拔山区有大到暴雪。过程累计降水量：10毫米到15毫米，局部20毫米以上。积雪深度：2厘米到6厘米，高海拔山区达10厘米以上。25日至26日有西北风5级到6级，阵风7级到9级。 近期洛阳市气温明显偏高，此次强冷空气过后，洛阳市气温较前期将有明显下降，大部分县区气温降幅在8℃左右，个别县区可达10℃以上；28日凌晨最低气温-9℃左右，个别县区低于-12℃，大部分县区将出现寒潮。 一、天气预报 今天夜里：多云。 22日(周三)：多云到阴天，气温1℃～12℃。 23日(周四)：阴天，部分地区转小雨，气温1℃～7℃。 24日(周五)：小雨转雨夹雪或中雪，高海拔山区有大到暴雪，东北风4级左右，气温0℃～4℃。 25日(周六)：阴天有中雪，局部地区有大到暴雪，东北风3级左右转西北风5级～6级，阵风7级～9级，气温-1℃～2℃。 26日(周日)：多云转晴天，西北风5级～6级，阵风7级～9级，气温-5℃～1℃。 27日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～-1℃。 28日(周二)：晴天间多云，气温-9℃～0℃。 二、影响与建议 1.当前洛阳市冬小麦正处于越冬期，土壤表墒不足，此次雨雪寒潮天气过程利于土壤增墒蓄墒，抑制小麦旺长，增强抗冻能力，对小麦安全越冬总体有利。 2.此次过程可以有效降低森林火险等级，改善空气质量。 3.恰逢春运返乡、旅游出行高峰，交通安全风险加大，建议加强安全管理工作；还需防范雨雪、道路结冰、大风、低温对交通运输、能源保供、电力输送、设施农业、公众健康等的不利影响。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）