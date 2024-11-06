请注意！即将到来的雨雪天气可能造成高速道路湿滑结冰

21日，最新发布的《洛阳市高速路段春运气象服务专报》显示，24至27日洛阳雨雪天气可能造成能见度降低及道路湿滑结冰，特别是山区、桥隧、连续长陡下坡等高风险路段，交通安全风险加大，建议加强安全管理工作，提前做好除冰融雪物资准备，加大路面巡查和积雪清扫工作。

21日，最新发布的《洛阳市高速路段春运气象服务专报》显示，24至27日洛阳雨雪天气可能造成能见度降低及道路湿滑结冰，特别是山区、桥隧、连续长陡下坡等高风险路段，交通安全风险加大，建议加强安全管理工作，提前做好除冰融雪物资准备，加大路面巡查和积雪清扫工作。

洛报融媒记者获悉，洛阳市气象局与河南交投洛阳分公司开展合作，在2025年春运期间持续推出《洛阳市高速路段春运气象服务专报》，包含洛阳市域高速路段天气展望及出行建议，共同提升春运交通安全服务。

据悉，合作双方自2024年10月13日签订《恶劣天气保通保畅联动工作协议》后，即启动专题气象服务周报和重要时间节点或预测重大过程时的专报。同时双方继续强化合作加强联动，共同开展洛阳市域高速公路气象观测设备调研4次，结合连霍高速车流量大、洛栾高速事故多发等地段，共同建设全要素交通气象站并投入使用。

最新天气预报如下：

今天夜里：多云。

22日(周三)：多云到阴天，气温1℃～12℃。

23日(周四)：阴天，部分地区转小雨，气温1℃～7℃。

24日(周五)：小雨转雨夹雪或中雪，高海拔山区有大到暴雪，东北风4级左右，气温0℃～4℃。

25日(周六)：阴天有中雪，局部地区有大到暴雪，东北风3级左右转西北风5～6级，阵风7～9级，气温-1℃～2℃。

26日(周日)：多云转晴天，西北风5～6级，阵风7～9级，气温-5℃～1℃。

27日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～-1℃。

28日(周二)：晴天间多云，气温-9℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 汪可可 文/图）