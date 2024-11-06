洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

1月发货增长近70%！洛阳云川风能站上产业风口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 08:29
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
测试产品

　　寒冬时节，迎着晨曦，来到位于新安经开区的洛阳云川风能科技有限公司，透着白光的厂房里，叉车穿梭，一箱箱联轴器产品整装待发。公司门外，货车徐徐驶来。

　　“一天17台！这是我们联轴器今年以来单日发货量的最高纪录！”寒冷的清晨，这个数字在云川风能总经理李福寿的心里不断出现。清点、验货、装车……目送凝聚着企业心血的联轴器远去，李福寿一头扎进厂房，准备迎接半个小时后前来考察的客商。

　　春节前往往是淡季，云川风能的产线却开足马力。乘着我国风电机组装机量持续增长的东风，企业1月联轴器排产发货量超100台，同比增长近70%，奋力实现“开门红”。正如李福寿所说，“站在风电产业风口，‘风光无限好’”。

　　联轴器，被称为风力发电装备的“脖子”，起到传动扭矩、减少振动、补偿角度偏差等作用。4年前，云川风能自主研发的第一台联轴器下线。如今，企业产品市场占有率跻身全国前三，在昔日进口产品垄断的领域“打开一片天地”。从“寂寂无名”到“显山露水”，企业靠的不仅是抓风口的眼光和魄力，还有自主创新的“硬实力”。

　　“硬实力”多硬？从李福寿招待客商的路线中，就能窥见一二。

　　面对如约而至的外地客商，李福寿径直带他们来到联轴器研发生产的“秘密基地”。

　　打开恒温检测室的铁门，一阵暖风扑面而来。工程师目光如炬，紧盯缓缓转动的联轴器。“59.7℃”“电机速度451.2rpm”……一条蓝色曲线在显示屏上“行走”，最终曲线“拉平”，定格在定值。

　　“这里一年到头都温暖如春。湿度、温度的变化，都会影响到检测精度。”李福寿话语中带着自信，“在这里，我们自主研发的300千牛米联轴器动态标定仪，是国内最大的。从主流的6兆瓦高速联轴器，到行业最大的15兆瓦高速联轴器，市面上所有规格高速联轴器均能精准标定。”

　　“部分班组已经三班倒”“公司结构件供应ABB、弗兰德等国际巨头，风电高速联轴器反向出口风电‘鼻祖’欧洲”……走出检测室，行走在各车间，李福寿娓娓道来。看着频频点头的客商，他知道这单又“稳”了。

　　李福寿还知道，“稳”的不只是一笔订单，更是企业踏上新赛道、业绩高增长的前景。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 陆沛林 通讯员 江娟娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中雪！大到暴雪！洛阳市气象局发...
  • 请注意！即将到来的雨雪天气可能...
  • 一站式购齐！洛阳各大农贸市场进...
  • 1月发货增长近70%！洛阳云川风能...
  • 被灯光“点燃”的古城魅力 春节洛...
  • 汝阳县上店镇布河村：工厂建在家...
  • “美丽经济”激发消费新活力【组图】
  • 鹏庆塑业：环保管材产销两旺
  • 为了帮老人追回工钱 执行干警轮流...
  • 洛阳今日阴天有霾 气温1-13℃
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    开元湖公园景观

    提前赏灯饱眼福

    老城走走看看

    藏在民宅中的博物馆
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605