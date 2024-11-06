1月发货增长近70%！洛阳云川风能站上产业风口

寒冬时节，迎着晨曦，来到位于新安经开区的洛阳云川风能科技有限公司，透着白光的厂房里，叉车穿梭，一箱箱联轴器产品整装待发。公司门外，货车徐徐驶来。

测试产品

寒冬时节，迎着晨曦，来到位于新安经开区的洛阳云川风能科技有限公司，透着白光的厂房里，叉车穿梭，一箱箱联轴器产品整装待发。公司门外，货车徐徐驶来。

“一天17台！这是我们联轴器今年以来单日发货量的最高纪录！”寒冷的清晨，这个数字在云川风能总经理李福寿的心里不断出现。清点、验货、装车……目送凝聚着企业心血的联轴器远去，李福寿一头扎进厂房，准备迎接半个小时后前来考察的客商。

春节前往往是淡季，云川风能的产线却开足马力。乘着我国风电机组装机量持续增长的东风，企业1月联轴器排产发货量超100台，同比增长近70%，奋力实现“开门红”。正如李福寿所说，“站在风电产业风口，‘风光无限好’”。

联轴器，被称为风力发电装备的“脖子”，起到传动扭矩、减少振动、补偿角度偏差等作用。4年前，云川风能自主研发的第一台联轴器下线。如今，企业产品市场占有率跻身全国前三，在昔日进口产品垄断的领域“打开一片天地”。从“寂寂无名”到“显山露水”，企业靠的不仅是抓风口的眼光和魄力，还有自主创新的“硬实力”。

“硬实力”多硬？从李福寿招待客商的路线中，就能窥见一二。

面对如约而至的外地客商，李福寿径直带他们来到联轴器研发生产的“秘密基地”。

打开恒温检测室的铁门，一阵暖风扑面而来。工程师目光如炬，紧盯缓缓转动的联轴器。“59.7℃”“电机速度451.2rpm”……一条蓝色曲线在显示屏上“行走”，最终曲线“拉平”，定格在定值。

“这里一年到头都温暖如春。湿度、温度的变化，都会影响到检测精度。”李福寿话语中带着自信，“在这里，我们自主研发的300千牛米联轴器动态标定仪，是国内最大的。从主流的6兆瓦高速联轴器，到行业最大的15兆瓦高速联轴器，市面上所有规格高速联轴器均能精准标定。”

“部分班组已经三班倒”“公司结构件供应ABB、弗兰德等国际巨头，风电高速联轴器反向出口风电‘鼻祖’欧洲”……走出检测室，行走在各车间，李福寿娓娓道来。看着频频点头的客商，他知道这单又“稳”了。

李福寿还知道，“稳”的不只是一笔订单，更是企业踏上新赛道、业绩高增长的前景。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 陆沛林 通讯员 江娟娟 文/图）