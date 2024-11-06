集中连片发展！洛阳乡村实现从“一片美”到“整体美”

盼望着，农历蛇年春节就要到了。锦屏山上，宜阳县樊村镇沙坡村的人气旺了起来，乡亲们从天南海北陆续返乡过年。

洛龙区乡村民宿

“推进乡村全面振兴是促进城乡融合发展的首要任务。要深入学习运用‘千万工程’经验，注重全域推进与分批推进相结合，集中连片推进乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

盼望着，农历蛇年春节就要到了。锦屏山上，宜阳县樊村镇沙坡村的人气旺了起来，乡亲们从天南海北陆续返乡过年。

马路通进村里，房舍修葺一新，广场游园宽敞亮丽，乡里中心功能一应俱全……新村、新貌、新光景，让大伙看在眼里、美在心头。“任谁回来，都说村里变化大。”乡亲们的热情和称赞，让沙坡村党支部书记王合森倍有成就感。

沙坡村曾是典型的山区贫困村，乡亲们最刻骨铭心的记忆是“渴”。挑过水、买过水、集过雨水，家家户户至今还留有水窖。前些年，当一口500多米深的井成功打出水时，鞭炮声响彻山村。

沙坡村真正的嬗变，始于供排水一体化全域推进。这两年，全村改旱厕、治污水，拆违建、建花园，乡村环境大变样。在此基础上，老村部被改造成了乡里中心，养老、托幼、健身、娱乐等功能集中布局，村民幸福指数节节攀升。

沙坡村旧貌换新颜，点燃了乡亲们对美好生活的新期待。在樊村镇，八官线串联起来的几个山村，发展一年一个台阶，环境和面貌与以前大不一样。