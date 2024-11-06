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建议收藏！洛阳交警发布春节假期出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.01.22 11:41
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　　刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，为做好春节假期道路交通管理工作，为群众出行创造安全、有序、畅通的道路通行环境，洛阳交警发布“两公布一提示”，提醒广大交通参与者合理选择出行时间、出行路线和出行方式，避开高峰时段和拥堵路段，谨慎驾驶，安全出行。

　　春节交通特点

　　1.今年春节自1月28日至2月4日放假调休，共8天，从除夕放到初七。

　　2.2025年春节假期高速公路对七座及以下小型客车实行免费通行，免费时间共八天，自1月28日(除夕)零时起至2月4日(大年初七)24时止，以车辆驶离出口收费车道时间为准。

　　3.春节假期，人们有更多时间选择出游，探亲访友，或者参加各种庆祝活动，预计公路交通将迎来超大流量，春节期间的交通将具有以下特点，一是自驾出行占比增大，跨省、跨市远距离出行特征突出，车流量增加明显。预计高速公路、普通国省干线公路、服务区车流量将迅猛增加，新能源汽车充电需求增大，城市区内道路通行、停车也将面临较大压力；二是出行高峰时段高速路网、国(省)道网承压较重，预计峰值会出现在2月2日至4日(正月初五至初七)，这是返程高峰；三是高速免征期间，我省高速公路全路段禁止危险货物运输车辆通行，请相关单位、人员提前关注官方信息做好行程规划。

　　假日期间出行热点区域

　　1.预计假日期间在旅游景区、大型商超周边会出现人、车出行热点，游玩流主要集中在王城公园、龙门石窟、白马寺、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、丽景门、应天门、洛邑古城、洛阳博物馆、隋唐大运河博物馆及牡丹阁景区等景点，对中州路、定鼎路、唐宫路、九都路、新伊大街、文博路、聂泰路、古城路、龙门大道、王城大道、南山大道影响较大。隋唐洛阳城九洲池、隋唐遗址植物园、王城公园有神都上元灯会，应天门、洛邑古城景区夜间客流量大，晚间出行高峰持续时间长，通过性车流应尽量避开以上路段。

　　2.大型商超西工大卫天地、中州万达、西工小街周边中州路、解放路、凯旋路、嘉豫门大街、人民东路，涧西万达广场、南昌路王府井周边九都路、辽宁路、南昌路、丽春路，洛龙区泉舜、宝龙商圈周边展览路、厚载门街等路段车流量大，停车资源紧张。

　　3.县区的旅游景区方面，预计栾川县老君山、伏牛山滑雪场、嵩县白云山、孟津区魏坡新序、伊川县龙凤山庒等景区客流量较大，景区周边高速口车辆增多，上下站车辆会出现排队现象；其他县区的一些景区本地客流量将会增多，周边道路和停车压力随之加大。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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