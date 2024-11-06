退役军人优待证丢失、消磁后，这样补办！

一张优待证，浓浓尊崇情。近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，退役军人优待证丢失、消磁补办问题。13日，记者带着这些问题到洛阳市退役军人服务中心进行了采访。

一张优待证，浓浓尊崇情。近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询关于退役军人优待证丢失、消磁补办问题。13日，记者带着这些问题到洛阳市退役军人服务中心进行了采访。

一名市民称，其父亲的退役军人优待证不慎损坏，而且还消磁了，到发卡银行咨询，银行称无法更换，需要到退役军人事务部门更换。那么，退役军人优待证丢失、消磁能否补办？如何补办？

市退役军人服务中心工作人员李尊介绍，退役军人优待证出现这些问题后，是可以补换的。首先要看优待证是否激活，如果已经激活，需要先到发卡银行办理挂失，然后再到原优待证发卡所在地的乡镇(街道)退役军人服务站进行补换；如果未激活，直接到原优待证发卡所在地的乡镇(街道)退役军人服务站进行补换。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩春华 文/图）