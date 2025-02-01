官宣！第42届中国洛阳牡丹文化节活动来了

记者13日从牡丹文化节执委办获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，主题为“花YOUNG洛阳城”，时间为4月1日至15日(赏花期为4月1日至30日)。

洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。一年一度的中国洛阳牡丹文化节即将拉开帷幕。

记者13日从牡丹文化节执委办获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，主题为“花YOUNG洛阳城”，时间为4月1日至15日(赏花期为4月1日至30日)。

张光辉摄(往年牡丹花开盛景)

本届牡丹文化节顺应“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展特点，保障工作注重有效引流、服务升级，文旅策划聚焦创意创新、文化引领，实现全市联动、全员参与、全民共享的办会理念。以赏花为主线，本届牡丹文化节围绕牡丹、汉服、音乐、户外、消费，积极策划、着力打造一批体验感好、互动性强、利于传播的品牌活动，持续保持洛阳文旅热度，不断提升洛阳城市吸引力、影响力。

张光辉摄

节俭办会，开幕式从线下转为线上，强化互联网传播；促进消费，牡丹文化市集有调性、有场景、能消费、能体验；有梗有料，“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏串联42个点位送出亿元礼券……10项主体活动、35项联动活动带你沉浸式体验“花young洛阳城”！

一是以全民共享为目标，聚焦城市旅游，策划安排了线上开幕式、“Z世代”牡丹花城周游记、文旅推介官汉服巡游等3项活动。二是以促进消费为目的，聚焦活动的品牌性、延续性，继续提升沉浸式赏花、博物馆奇妙游、国风耀隋唐、神都艺术嘉年华等4项活动，更新沉浸式演绎，丰富旅游体验。三是以文旅融合为抓手，聚焦融入新内涵、打造新场景，创新谋划了牡丹文化市集、天街乐学奇妙游、乐享消费季等3项活动。同时，各县区及有关单位围绕“花YOUNG汉服、花YOUNG音乐、花YOUNG非遗、花YOUNG山水”四个板块策划了35项联动活动，积极打造赏花新场景、培育消费新业态，将呈现一届极具沉浸感、参与感的牡丹盛会。

梅占国摄(往年牡丹花开盛景)

具体活动安排如下，一起来看看吧

主体活动(10项)

(一)第42届中国洛阳牡丹文化节开幕式

时间：4月1日

地点：线上

第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式

(二)“醉美神都 共赏芳华”沉浸式赏花活动

时间：4月1日至30日

地点：各牡丹观赏园

常世峰摄(往年牡丹花开盛景)

(三)“河洛飞花”2025牡丹文化市集

时间：4月10日至5月5日

地点：龙门古街、国家牡丹园

(四)“Z世代”牡丹花城周游记

时间：4月1日至6日

地点：洛阳城区

潘郁摄(往年牡丹花开盛景)

(五)文旅推介官汉服巡游活动

时间：4月初

地点：洛邑古城

(六)天街乐学奇妙游

时间：4月1日至30日

地点：隋唐洛阳城天街、宜人坊

(七)博物馆奇妙游系列活动

时间：4月1日至30日

地点：各博物馆

(八)“国风耀隋唐盛世满天香”系列活动

时间：4月1日至30日

地点：隋唐洛阳城国家遗址公园

(九)第三届正大神都国色艺术嘉年华

时间：4月1日至30日

地点：正大剧院

(十)“青春洛YOUNG”乐享消费季

时间：4月1日至5月5日

地点：洛阳全域

联动活动(35项)

(一)花YOUNG汉服

1.“华夏霓裳 古韵今风”媒体大V主题采风活动

时间：牡丹文化节期间

地点：洛阳

2.2025SS洛阳时装汉服周

时间：4月18日至20日

地点：九洲池

3.“洛邑芳华”牡丹妆造秀

时间：4月10日至15日

地点：洛邑古城

4.第二届“汉风赫赫天下云长”关林汉风文化月

时间：4月5日、12日、19日、26日

地点：关林

5.“汉风国韵潮游龙凤山”汉服盛典

时间：4月1日至5月5日

地点：龙凤山古镇

6.“洛阳青年汉服集体婚礼”主题活动

时间：4月份

地点：洛邑古城文峰广场

(二)花YOUNG山水

7.“天下黄河洛阳美”活动

时间：2月至4月

地点：洛阳市

8.客归河洛 花开五洲

时间：4月8日至10日

地点：洛阳市

9.“全城碰好运”城市联动活动

时间：3月25日至5月5日

地点：线上

10.魏坡新序花友会

时间：4月1日至5月5日

地点：孟津区魏坡新序

11.2025小浪底路亚巡回赛

时间：4月上旬

地点：小浪底中心码头

12.“绿野仙踪”——双龙溪怡赏春光踏青活动

时间：4月1日至5月5日

地点：双龙山森林公园“双龙溪”旅游度假区

13.“奇境栾川”赏花踏春季

时间：4月1日至6月30日

地点：老君山景区、重渡沟景区

14.“早C晚A”湖城享春旅行季

时间：3月20日至5月20日

地点：环陆浑湖周边

15.“骑行槐花秘境，乐享塬野洛宁”活动

时间：4月20日至5月10日

地点：小界乡茶沟村嶕峣山春溪露营基地

16.“牡丹之约 邂逅山谷”活动

时间：4月10日至5月5日

地点：伊川县伊水花王谷

17.洛水昌谷露营季

时间：3月1日至4月30日

地点：洛水昌谷中央草坪

18.第二十三届汝阳杜鹃赏花季

时间：4月10日至5月10日

地点：西泰山景区

19.“常来新安 自然心安”2025黄河户外体旅活动

时间：4月1日至15日

地点：“黄河古都”一号公路

(三)花YOUNG音乐

20.FM洛阳的歌

时间：4月6日

地点：上阳宫观风殿广场

21.“河洛欢歌”广场文化月活动

时间：4月7日至21日

地点：周王城广场

22.醒春爱乐荟

时间：3月20日至6月22日

地点：洛阳大河荟

23.“洛邑有yue”音乐快闪活动

时间：4月10日至15日

地点：老城区各景区景点

24.“乐动生活 香约洛龙”音乐市集

时间：4月1日至30日

地点：聂湾隋唐里坊、正大国际东广场、广利街

25.“律动春光”花下音乐会

时间：4月4日至5月5日

地点：西苑、牡丹等公园，万达、王府等商圈

26.“大唐天籁·春风洛城”音乐会

时间：4月1日至5月5日

地点：上阳宫观风殿、内广场

27.商宫春日露营音乐季

时间：4月1日至5月10日

地点：偃师商城遗址宫殿区

(四)花YOUNG非遗

28.“春和景明”2025国家级文化生态保护(实验)区交流展示活动

时间：4月27日至29日

地点：栾川县

29.“与花传神”名家绘牡丹展

时间：4月5日至5月8日

地点：洛阳美术馆

30.2025洛阳第三十三届赏石文化艺术展暨交易会

时间：4月1日至4月10日

地点：洛阳奇石古玩文化城

31.“何尊记忆 情满伊川”青铜文化周

时间：4月14日至20日

地点：伊川县青铜小镇

32.“非遗向左 时尚向右”洛绣左右家居美好生活季

时间：4月12日至13日

地点：上阳宫文化园

33.“行走西工 遇见非遗”沉浸式体验活动

时间：4月6日、13日、20日、27日

地点：西工区文化馆、图书馆

34.“河洛飞花 朱樱荟”非遗展演活动

时间：4月15日至5月15日

地点：洛城中街

35.“我在公园做非遗”沉浸体验活动

时间：4月4日至6日(清明节假期)、5月1日至5日(五一假期)

地点：西苑公园、牡丹公园

这个春天，来神都洛阳，

赴一场国色天香的牡丹盛宴吧！