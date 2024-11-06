@洛阳市民：3月15日至17日出行，请避开这些区域

“洛阳交警”微信公众号今日发布消息称，河南省2025年公务员录用遴选笔试、洛阳市普通高校对口招生专升本考试将于3月15日至17日开考。为切实做好考试期间道路交通安保工作，给广大考生创造良好的道路交通环境，确保考试顺利进行，届时，洛阳公安交警部门将确保考场外良好的交通秩序，全力做好道路保畅工作。

“洛阳交警”微信公众号今日发布消息称，河南省2025年公务员录用遴选笔试、洛阳市普通高校对口招生专升本考试将于3月15日至17日开考。为切实做好考试期间道路交通安保工作，给广大考生创造良好的道路交通环境，确保考试顺利进行，届时，洛阳公安交警部门将确保考场外良好的交通秩序，全力做好道路保畅工作。

考试时间

1.公务员遴选笔试时间：3月15日、16日(周六全天；周日上午)，周六上午9时至11时，下午14时至16时30分；周日上午9时至11时。

2.对口生考试时间：3月16日、17日，上午9时至11时30分，下午15时至17时。

3.专升本考试时间：3月17日，上午9时至11时30分，下午15时至17时。