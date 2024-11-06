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以打造“洛阳味道”促“校园餐”提质升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.14 08:33
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　　12日，市人大常委会主任李保国到伊滨区、孟津区调研“洛阳味道”打造和“校园餐”管理等工作。

　　在伊滨区李村镇耿沟社区，李保国走进万安山大食堂等地，详细了解经营管理情况，实地察看耿沟社区美食文化主题广场和文化街区建设情况。在孟津区第一高级中学和朝阳镇初级中学，李保国察看了解学校食堂运营管理模式和食品安全管理机制落实情况，现场检查食材品质、餐品种类等，询问就餐师生意见建议。

　　调研结束后，李保国主持召开主任专题会议，研究关于加强农村义务教育学生营养改善计划监督等工作，部署下阶段重点任务。

　　李保国强调，“校园餐”工作事关学生身心健康和民族未来。要充分认识“校园餐”规范管理的重要意义，以打造“洛阳味道”为契机，健全营养体系、优化餐食结构配置、提升科学供餐水平，切实发挥健康饮食强健体魄、助力智力发育的重要作用。要强化校园餐饮工作监督问效，设立“校园餐”人大代表流动工作站，组织市、县、乡三级人大代表进站，重点聚焦财政专项资金规范使用、国家政策法规执行落实、部门协同履职等情况开展专项监督，细化监督内容，明确监督方式，压实监督责任，以刚性监督保障广大师生饮食安全与营养健康。要着力推进“洛阳味道”进家庭、进校园、进食堂、进景区、进酒店，挖掘民间美食文化，支持鼓励重点地区、区域建设“洛阳味道”品牌示范店，打造“洛阳味道”地标村，宣传推广社区美食品牌打造经验做法，带动更多村(社区)成为美食示范标杆，推动“洛阳味道”影响力持续提升。

　　市人大常委会副主任徐新、李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺 王思芮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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