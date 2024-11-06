驾驶室订单增20% “东方红”护航春耕

近日，位于涧西区的一拖福莱格公司驾驶室总成装配线呈现繁忙景象，进入春季生产高峰期。 近日，位于涧西区的一拖福莱格公司驾驶室总成装配线呈现繁忙景象，进入春季生产高峰期。 该公司驾驶室产品订单同比增长超20%，其中今年新研发推出的大马力具备动力换挡和动力换向等功能的智能专用驾驶室增长显著。 作为国家农机装备重要供应商，该企业正开足马力组织生产，确保按时交付优质的“东方红”系列产品，为春耕备耕保驾护航。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 李德安 冯乐海 摄)