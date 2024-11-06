偃师区邙岭镇周山村：白茶飘香 以“绿”添“金”

近日，来到偃师区邙岭镇周山村，春雨过后，岭上的茶树冒出翠绿的嫩芽。

近日，来到偃师区邙岭镇周山村，春雨过后，岭上的茶树冒出翠绿的嫩芽。

这是周山村首次引种嵩山白茶，首批2万株茶树已陆续完成栽种。过不了几年，这里的白茶将迎来丰产期，届时将看到春风十里茶飘香的景象。

邙岭镇高度重视以产业振兴推动乡村全面振兴工作，把脉镇域现状，精准发力，整合资源，在周山村引入嵩山白茶种植产业，助力周山村跑出乡村振兴加速度。

此前，邙岭镇在组织技术团队检测镇区土壤成分时发现，周山村的自然条件适宜茶树尤其是白茶的生长。邙岭镇积极寻找促农增收产业，经过多方考察并邀请专家指导，成功引种嵩山白茶。

“嵩山白茶源自中岳嵩山，品质优良，市场前景广阔。”邙岭镇党委副书记、镇长董柯柯说，引种白茶是该镇推动乡村振兴的重要举措。下一步，周山村将在种植嵩山白茶的基础上，延伸产业链条，一方面可以开展茶艺、农艺研学，另一方面可以在邙岭镇更大范围内推广嵩山白茶种植，助力村民增收致富。

除了引种白茶，周山村其他农产品种植类型也很丰富，有樱桃、蟠桃、葡萄、西瓜等，勾勒出一幅四季有景、瓜果飘香的田园画卷。

董柯柯说，邙岭镇将紧抓乡村振兴政策机遇，挖掘本土资源优势，优化种植布局，全力推动农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 薛喆文/图）