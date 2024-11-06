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伊滨区西棘针社区：致富路上一路高鸽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 08:17
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　　兰州加单鸽蛋3万枚、乌鲁木齐加单乳蛋5万枚……春节临近，伊滨区西棘针社区养鸽场订单不断，进入了“岁末冲销量”的火热时段。

　　“咕咕咕、咕咕咕……”近日，走进西棘针社区养鸽场，一排排整齐的鸽棚映入眼帘。鸽棚内，不计其数的鸽子或悠闲漫步，或展翅飞行，此起彼伏的“鸽”声交织成独特的乡村振兴曲。

　　“不愁卖，一点儿都不愁卖！”养鸽场负责人、社区党支部书记宋继峰一边查看鸽棚情况一边介绍，目前，养鸽场内共有约20万只乳鸽，每天鸽子蛋产量七八千枚，“江浙沪的订单比较多，甘肃、新疆的也有，多数都是回头客”。

　　全年销售乳鸽近7万只、鸽蛋超250万枚，带领居民增收超200万元！在这张宋继峰领头交上的乡村振兴“年度成绩单”背后，西棘针社区100多户养鸽户日子越过越红火。

　　宋克强就是这100多户养鸽户之一。前两年，他入股集体合作社养殖6000只乳鸽，每年基本都能分红15万元。

　　“鸽子放在场里养，还有专人照看，俺不操心，分红也不少，这比出去打工强多了。”说起这份事业，宋克强的语气里满是兴奋。

　　西棘针社区的养鸽场是如何发展起来的？这还得从宋继峰的个人创业故事说起。1999年，23岁的宋继峰还是一名水泥厂工人，由于厂里效益日渐下滑，他不得不考虑另寻门路。机缘巧合下，一则养鸽的电视广告改变了他的人生轨迹，他“试水”购买30只鸽种走上了创业之路。

　　创业期间，宋继峰一点一点地搞技术，一单一单地跑销售，在防疫、饲养等方面走过不少弯路，终于在创业的第七年，将养鸽场推上集饲养、销售、供种为一体的肉鸽养殖正轨，极大降低了肉鸽养殖成本，并通过成立合作社，以“合作社+农户”的方式，带领乡亲们走上致富路。

　　在电商经济崭露头角的2004年，宋继峰敏锐地嗅到了其中的商机，开始发展线上肉鸽店铺，斩获线上订单，成为全国农产品行业较早的一批淘宝店主。

　　“自己富不是富，让大家都富起来，那才是真本事。”宋继峰说，作为土生土长的伊滨人，他对脚下这片土地饱含深情，肩头始终都有“带着大家一起过好日子”的使命感。只要有乡亲找到他说想养鸽，他都会热情地提供帮助。

　　乡村要振兴，产业是关键。据悉，鸽产业是继鸡、鸭、鹅之后第四大家禽产业。近年来，鸽肉、鸽蛋的高营养价值越来越被公众熟知，我市乃至河南省的鸽餐饮业生意越发红火。

　　说起新年计划，宋继峰表示，他将带领养殖户继续扩大规模、延长产业链条，让大伙儿的日子一路高“鸽”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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