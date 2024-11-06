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中国首台！大功率永磁内装式提升机在洛阳下线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 16:30
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　　“洛阳造”矿井提升机增添“中国首台套”！

　　洛报融媒记者从洛阳九亿重工集团有限公司(以下简称“九亿重工”)了解到，日前，企业自主研发的2500千瓦永磁电机内装式矿井提升机下线。该产品填补了国内大功率永磁电机内装式矿井提升机空白，有力引领我国矿山装备绿色低碳转型。

　　矿井提升机是提升和下放人员、矿石、物料以及设备等的大型机械设备。随着我国“双碳”战略的推进，矿井提升机等动力装备绿色转型成为矿业升级的重要方向。永磁电机内装式电机矿井提升机由于在效率、成本等方面相较传统提升机具有显著优势，成为国内矿业装备企业争相布局的风口领域。

　　九亿重工位于新安县经开区，是一家主营矿山设备和电器研发制造的高新技术企业。企业董事长王九茂介绍，此前，永磁电机内装式框架提升机主要为1600千瓦以下的中小功率段，满足不了大型现代化矿井高效、大规模作业需求。企业研发的该提升机额定功率2500千瓦，可以每分钟约20转的超低转速，轻松拉起28.5吨的重物，而且可实现无人值守、智能运行，可谓“聪明的大力士”。

　　“企业已经成功拿下国家能源集团内蒙古新街二井等项目订单，首批产品预计将于2月初发货。客户看中的，正是在其大功率段相较传统提升机不可比拟的效能高、占地小、成本低等优点。”王九茂说。

　　由于该提升机利用永磁体产生磁场，无需额外的电流励磁，可降低综合能耗约25%，相当于每年节约电费约80万元。此外，内装式设计“无减速器、无联轴器、无高速轴”的传动模式，集成永磁电机与提升机滚筒，长度从传统产品的约30米，减少到5米左右，占地面积减少约50%，同时也大大降低了后期机械故障和维护成本。此外，产品还有控制精准灵活、可靠性高、过载能力强等优势。

　　近年来，九亿重工持之以恒瞄准矿业新趋势前瞻布局，每年投入研发费用占比达10%到15%，产品配套亚洲第一深矿井——山东黄金三山岛金矿等标志性工程。下一步，企业将进一步加大新品研发和推广力度，为我国矿业新质生产力发展，以及洛阳智能装备风口产业发展贡献一臂之力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 陆沛林 通讯员 江娟娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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