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洛阳出台32条措施奋力夺取“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.23 08:16
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　　记者日前从市发展改革委获悉，围绕7个方面重点工作，我市出台32条措施，着力拼抢抓机遇，奋力夺取2025年经济“开门红”。

　　●强化运行调控

　　这些措施涵盖经济发展多个关键领域，包括紧盯主要经济指标及先行指标，精准调度到具体行业、企业、项目上，“以周保月”“以月保季”压茬推进，力争第一季度生产总值增长6.5%左右。

　　●扩大有效需求

　　一季度是全年经济的风向标。我市明确，要用足用好稳经济一揽子政策，力争全年争取各类政策性资金300亿元以上。

　　抓实“两重”项目建设，建立“两重”项目储备库，储备地下管网建设改造、教育、卫生等领域项目100个。

　　加力“两新”项目促消费，以落后低效设备替代、本质安全设备提升、高端先进设备更新为重点，实施储备工业、用能、交通、回收循环利用等领域“两新”项目100个以上。

　　大力实施提振消费专项行动，推出“穿越盛唐洛阳年”等系列活动，举办2025跨年迎新惠民消费季、体育文旅春节促消费等系列活动，激发春节消费活力，推动一季度旅游总人数突破3800万人次、总收入260亿元以上。

　　推动房地产趋稳向好，在城中村改造中试点推行房票安置政策，取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，落实保障性住房再贷款政策，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售的商品房。

　　●强化项目攻坚

　　持续深入推进项目审批流程再造，健全重大项目市级领导分包、专班推进、专项督导等机制，做好资金、土地、用能、用工等协调保障，力争一季度实现省重点项目完成投资230亿元以上。高质量推进“三个一批”项目，推动当期项目开工率、投产率、达效率分别在70%、40%、50%以上。

　　积极发挥重大基础设施项目带动作用，推动呼南高铁焦洛平段控制性工程、宜阳时代绿能45万千瓦风电等11个源网荷储一体化示范项目、嵩汝高速等项目开工建设，滨河南路下穿天街等4条道路建成通车，郑洛、济新、沁伊3条高速，洛宁抽水蓄能电站，故县水库灌区，前坪水库灌区等完成节点建设任务，北郊机场改扩建争取国家民航局批复。

　　●推动产业升级

　　开展“千企百展”拓市场行动，实施新一轮“三大改造”，拟谋划重大技术改造项目300个以上。

　　开展精准招商一季度攻坚行动，围绕宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯、中航光电、中国一拖等重大项目、重点企业，精准梳理产业链竞争力和企业图谱，开展产业链招商承接，提高本地配套率。

　　做好满负荷生产奖励政策宣传落实，鼓励企业春节期间保持连续生产，节后尽快恢复生产，对一季度满负荷生产的规上工业企业给予一定财政奖补。落实春节午间低谷工业电价政策，鼓励企业节日连续生产、多消纳新能源电量。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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