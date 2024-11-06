洛阳雨雪天气即将拉开序幕 春节前气温暴跌

最新预报显示，今夜起，河南雨雪逐渐拉开序幕。今后三天，一天比一天冷，请大家注意保暖。
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洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多短波槽活动，云系较多。23日至27日受西南暖湿气流和强冷空气影响，有一次明显雨雪大风降温天气。具体预报如下：
今天夜里：多云。
23日(周四)：阴天有霾，部分地区转小雨或零星小雨，偏东风2级～3级，气温0℃～7℃。
24日(周五)：阴天小雨转雨夹雪或中雪，高海拔山区有大到暴雪，东北风3级左右，气温0℃～4℃。
25日(周六)：阴天有中雪，局部地区有大到暴雪，东北风3级左右转西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-1℃～2℃。
26日(周日)：多云转晴天，西北风5级～6级，阵风7级～9级，气温-3℃～1℃。
27日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-7℃～0℃。
28日(周二)：晴天间多云，气温-7℃～3℃。
29日(周三)：晴天间多云，气温-6℃～5℃。
(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
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