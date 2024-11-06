文博场馆延时开放，主城区部分泊位免费…这个春节洛阳“花式”宠客

近年来，洛阳文旅持续保持火爆势头。今年春节期间，洛阳在文旅促消费方面有哪些暖心举措呢？

近年来，洛阳文旅持续保持火爆势头。今年春节期间，洛阳在文旅促消费方面有哪些暖心举措呢？

22日，洛报融媒记者从洛阳市推动2025年第一季度经济“开门红”政策措施新闻发布会上获悉，洛阳市将抢抓春节消费旺季窗口期和国家促消费政策机遇期，推出特色节庆活动、强化文旅惠民、提高服务品质、加强宣传营销，释放文旅促消费潜能，以“开门红”带动“全年红”。

以文旅惠民为依托，进一步激活“洛阳烟火”。春节期间，洛阳市将推出乐演洛阳、乐购洛阳、乐宿洛阳、乐游洛阳、乐食洛阳等5大类60余项优惠措施，《寻迹洛神赋》《鲤跃龙门》等沉浸式演艺上线优惠门票、限定联票，泉舜购物中心、王府井百货等商圈门店推出满减满赠、积分兑礼等活动，东山宾馆、伊水迎宾馆等酒店提供赠送旗袍、订年夜饭送住房等体验，部分景区商铺推出早鸟优惠、新年抽奖等，部分餐饮企业推出优惠套餐，惠享游客市民。此外，参与开展全省5000万文旅消费券优惠活动，全市部分文旅相关企业单位将入驻携程、美团等平台发放消费券，供游客市民“畅游”洛阳。

以“花式”宠客为路径，进一步提升“洛阳温度”。在春节期间，将统筹推出一系列暖心举措。洛阳博物馆等主要文博场馆，不仅延长开放时间，还推出“夜游”项目，且提供免费讲解服务；在热门景区周边，将增设临时停车场，主城区部分泊位免费，城市区45家行政事业单位的2600余个内部停车位也将免费开放；交通方面，地铁运营时间延长1小时，公交不仅延长部分线路的收车时间，还将开通假日专线和轨道接驳线路。同时，洛阳将继续落实外地车辆首次违停不罚款政策，对游客车辆的轻微违停行为，采取柔性执法，展现洛阳城市温度。

以宣传营销为突破，进一步讲好“洛阳故事”。春节期间，“洛阳旅游”全媒体宣传矩阵将发布“穿越盛唐洛阳年”旅游路线，推出“洛阳年味”系列专题，编制“来神都集五福”2025年春节洛阳旅游攻略，及时更新景区预约限流新闻动态、限流公告，为游客市民出行提供便利。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 贾臻 实习生 陆沛林 文/图）