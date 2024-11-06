群众出行更方便！瀍河区消防路“断头路”打通

22日，在洛阳市瀍河区消防路北段，有不少行人、车辆往来经过。这条昔日的“断头路”已经打通。

22日，在洛阳市瀍河区消防路北段，有不少行人、车辆往来经过。这条昔日的“断头路”已经打通。

消防路位于建业贰号城邦小区东侧，为南北走向，南至华林北路，北段74米因历史原因被某单位建筑阻挡，成为“断头路”。建业贰号城邦小区居民从东门无法直接向北驶入中州东路，需向南绕行，出行不便。周边塔西、塔东等社区居民到华林北路需向西绕行启明南路。

去年11月起，瀍河区实施了消防路打通工程，并于近日顺利完工。施工方介绍，打通路段全长74米，宽20米，设计车速为每小时30公里。

瀍河区住建局有关负责人介绍，消防路全线贯通，打通了辖区南北路网，能够有效缓解交通压力，方便群众出行。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 邓佳英）