洛阳迎春灯会票价、开闭园时间公布

22日，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会正式亮灯迎客，活动将持续至2月16日(正月十九)。

22日，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会正式亮灯迎客，活动将持续至2月16日(正月十九)。

今年票价多少？哪些人可免票入园？哪些人可享受半价优惠？记者为您打探权威优惠政策。

●关于票价

1月22日至2月16日，王城公园和隋唐城遗址植物园将实行闭园售票，全价票均为50元/人次。

其中，2025年王城新春游园会暨迎春灯会期间，王城公园及王城动物园实行一票制。

●关于开闭园时间

2025年王城新春游园会暨迎春灯会

公园大门、西门：6:00至22:00(售票时间6:00至21:00)

公园北门：8:00至22:00(售票时间8:00至21:00)

2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会

8:00至22:00(21:00停止售票)