洛阳多家非国有博物馆推出新春系列活动

记者昨日从市文物局获悉，今年春节期间，我市一批非国有博物馆将推出一系列特色化、差异化的活动和展览，丰富市民、游客节日文化生活，彰显“小而精”“小而专”的魅力。

记者昨日从市文物局获悉，今年春节期间，我市一批非国有博物馆将推出一系列特色化、差异化的活动和展览，丰富市民、游客节日文化生活，彰显“小而精”“小而专”的魅力。

洛阳龙门博物馆

2月3日(正月初六)开展春节特别研学活动，让孩子们看文物、听讲解，体验拓印技艺。

1月27日(腊月二十八)至2月27日(正月三十)，举办第二届龙门贺新春牡丹花展，邀请市民、游客赏牡丹。

●地址：洛龙区龙门石窟北入口

●咨询电话：69928085

洛阳三彩艺术博物馆

1月28日(除夕)至2月4日(正月初七)，每天开展3场免费讲解(10：00、16：00、20：00)。

1月29日(正月初一)至2月2日(正月初五)，举办“春年源 三彩中国年”三彩技艺展演活动，展示立体工艺和平面三彩工艺，并提供亲子体验三彩制作的机会。

1月29日(正月初一)至2月28日(二月初一)，举办“灵蛇纳福 三彩映象”蛇年图片展，展示带有蛇形传统文饰的文物图片及相关三彩艺术作品。

2月1日(正月初四)、2月2日(正月初五)，举办“陶瓷源 三彩年”陶艺体验活动，游览爱和小镇研学基地，体验陶艺。

●地址：老城区丽景门瓮城内

●咨询电话：63980979

洛阳树威古瓷鉴藏博物馆

1月19日(腊月二十)至2月19日(正月二十二)，推出“迎春节喜庆吉祥纹饰古瓷展”，展出历代喜庆吉祥纹饰古瓷50余件。

●地址：洛龙区长夏门西街绿都悦府西侧8-122号门面

●咨询电话：69921812