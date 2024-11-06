“洛阳造”铝箔餐盒出口忙

昨日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的一铝科技(洛阳)有限公司全自动生产线上，一批出口欧盟的环保型家用铝箔餐盒产品正加紧生产。
昨日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的一铝科技(洛阳)有限公司全自动生产线上，一批出口欧盟的环保型家用铝箔餐盒产品正加紧生产。
昨日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的一铝科技(洛阳)有限公司全自动生产线上，一批出口欧盟的环保型家用铝箔餐盒产品正加紧生产。
该公司主要研发生产铝箔餐盒、铝箔卷等产品，多用于航空食品包装、外卖食品包装领域，产品远销欧洲、南美、东南亚等地。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 张婧悦 摄）
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