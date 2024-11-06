河南省教育厅网站今日发布《河南省2025年普通高校招生考试和录取工作实施方案》。具体内容如下：

河南省2025年普通高校招生考试和录取工作实施方案

根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《河南省人民政府关于印发河南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》(豫政〔2022〕22号)精神及教育部有关规定，为确保我省2025年高考综合改革平稳落地，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国、全省教育大会精神，落实立德树人根本任务，按照有利于促进学生健康发展、有利于科学选拔人才、有利于维护社会公平的原则，深化新时代教育评价和考试招生制度改革，建立健全促进公平、科学选才、监督有力的考试招生体制机制，构筑符合人才培养和选拔规律、顺应新时代要求的高等学校考试招生制度，办好人民群众满意的高考。

二、考试安排

(一)考试科目。2025年起，我省普通高校招生考试实行“3+1+2”模式，包括3门普通高等学校招生全国统一考试(以下简称全国统考)科目和3门普通高中学业水平选择性考试(以下简称选择性考试)科目。全国统考科目为语文、数学、外语(分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语等6个语种，由考生任选其中一个语种参加考试)3门，外语科目考试含笔试和听力两个部分；选择性考试科目由考生从历史和物理2门首选科目中任选1门，从思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中任选2门。全国统考科目由教育部统一命题，选择性考试科目由我省自主命题。报考艺术类、体育类专业的考生还须按有关要求参加相应专业考试。

(二)考试时间。语文科目考试时长为150分钟，数学、外语(含听力)科目考试时长为120分钟，选择性考试科目考试时长均为75分钟。具体安排如下：

全国统考科目考试安排以教育部公布为准，如有调整，我省选择性考试科目的考试安排将相应调整。

(三)成绩组成。考生高考文化成绩由全国统考科目成绩和选择性考试科目成绩组成，满分750分。全国统考科目中语文、数学，每门满分150分，使用原始成绩计入考生高考文化成绩；外语满分150分(笔试部分120分，听力部分30分)，2025年、2026年仍延续现行计分办法，自2027年起听力成绩计入外语成绩总分。3门选择性考试科目，每门满分100分，首选科目以原始成绩计入高考文化成绩，再选科目依据《河南省教育考试院关于印发河南省普通高中学业水平选择性考试科目等级赋分办法的通知》(豫考科〔2024〕2号)，将每门原始成绩转换为等级分数后计入高考文化成绩。