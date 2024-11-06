洛阳下雪了！辖区高速禁止9座车辆上站

洛阳下雪了！2025年市区第一场雪终于来了！

洛阳下雪了！2025年市区第一场雪终于来了！ 洛阳下雪了！2025年市区第一场雪终于来了！ 洛阳最新天气预报 24日(周五)：阴天小雨转雨夹雪或中雪，高海拔山区有大到暴雪，气温0℃～4℃。 25日(周六)：阴天有中雪，局部地区有大到暴雪，东北风3级左右转西北风4到5级，阵风7～9级，气温-1℃～2℃。 26日(周日)：多云转晴天，西北风5～6级，阵风7～9级，气温-3℃～1℃。 27日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-7℃～0℃。 28日·除夕(周二)：晴天间多云，气温-7℃～3℃。 29日·春节(周三)：晴天间多云，气温-6℃～5℃。 洛阳辖区高速禁止九座(含九座)以上车辆上站 目前洛阳辖区：因降雪(积雪)，渑淅高速洛宁东站、洛宁北禁止所有车辆上站。其他高速收费站禁止九座(含九座)以上车辆上站；禁止危险品运输车辆上站。 洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警 洛阳市气象台2025年1月23日16时21分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。 防御指南： 1.交通运输、公安等部门应按照职责做好道路结冰应对准备工作。 2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶。 3.行人减少外出，必要外出时尽量少骑自行车，注意防滑。