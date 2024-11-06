洛阳市气象局发布暴雪蓝色预警 降雪量将达4毫米以上

洛阳市气象台2025年1月24日6时发布暴雪蓝色预警信号：预计未来12小时老城区，西工区，瀍河区，涧西区，洛龙区，伊滨区降雪量将达4毫米以上，请注意防范。 洛阳市气象台2025年1月24日6时发布暴雪蓝色预警信号：预计未来12小时老城区，西工区，瀍河区，涧西区，洛龙区，伊滨区降雪量将达4毫米以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作； 2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作； 3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施； 4.种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备； 5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。⑥