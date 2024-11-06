大雪！暴雪！未来两天洛阳将持续降雪天气

“洛阳气象”今日发布天气预报称，据最新气象资料分析，24日至27日受高空短波槽和强冷空气影响，有一次明显降雪大风降温天气过程。
“洛阳气象”今日发布天气预报称，据最新气象资料分析，24日至27日受高空短波槽和强冷空气影响，有一次明显降雪大风降温天气过程。
“洛阳气象”今日发布天气预报称，据最新气象资料分析，24日至27日受高空短波槽和强冷空气影响，有一次明显降雪大风降温天气过程。
具体天气预报：
今天夜里：阴天有小雪，南部山区转中雪。
24日(周五)：小雪转中到大雪，南部山区转大到暴雪，东北风2级～3级，气温-1℃～3℃。
25日(周六)：中到大雪转小雪，东北风3级，夜里转西北风4到5级，阵风7级～9级，气温-1℃～1℃。
26日(周日)：多云转晴天，西北风5级～6级，阵风7级～9级，气温-4℃～1℃。
27日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-7℃～0℃，高海拔山区-10℃～-15℃。
28日(除夕)：晴天间多云，气温-7℃～3℃。
29日(正月初一)：晴天间多云，气温-6℃～5℃。
30日(正月初二)：多云到阴天，气温-4℃～5℃。⑥
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