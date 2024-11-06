新春佳节即将到来，23日，市委书记江凌带队走访慰问驻洛部队，代表省委省政府、市委市政府向广大官兵致以节日问候、送上新春祝福。

江凌带队走访慰问驻洛部队

全心全意做好服务保障

谱写新时代军民鱼水情深新篇章

新春佳节即将到来，23日，市委书记江凌带队走访慰问驻洛部队，代表省委省政府、市委市政府向广大官兵致以节日问候、送上新春祝福。

在96608部队、96606部队，江凌与部队首长和官兵共叙鱼水深情，对驻洛部队长期以来对洛阳发展给予的关心支持表示衷心感谢。他说，刚刚过去的一年，洛阳深入贯彻落实党中央、省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，攻坚克难、砥砺前行，一批重点项目落地见效，产业发展成效明显，民生保障扎实有力，现代化洛阳建设迈出了坚实步伐。这些成绩的取得，根本在于习近平总书记的领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。成绩背后，离不开省委省政府的领导，离不开全市人民的共同努力奋斗，也离不开广大驻洛部队官兵的大力支持和辛勤付出。

江凌表示，驻洛部队深入学习贯彻习近平强军思想，在推进强军建设上取得了新进展新成效，我们由衷高兴、深感钦佩。洛阳历来有拥军优属的光荣传统。我们将持续弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，全力支持服务国防和军队改革建设，倾力做好家属随军就业、军人子女入学、退役军人安置等工作，用心用情解决好部队官兵的后顾之忧，不断巩固军政军民团结的良好局面，谱写新时代军民鱼水情深新篇章。

驻洛部队首长感谢河南、洛阳一直以来对部队建设给予的大力支持，表示将深入贯彻习近平强军思想，强化使命担当，在新征程上推进部队建设高质量发展，积极主动支持和参与地方建设，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

王军、刁国泰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)