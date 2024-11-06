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洛阳市委常委会召开（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.23 21:07
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市委常委会召开（扩大）会议
传达学习习近平总书记重要指示精神
传达学习省两会精神，研究拼抢一季度、实现“开门红”重点工作
江凌主持 徐衣显出席 李保国、孙延文列席

　　23日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，传达学习省两会精神，研究全市拼抢一季度、实现“开门红”重点工作，对做好党风廉政建设、党管武装等工作提出要求。

　　市委书记江凌主持会议，徐衣显出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议认真学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《进一步全面深化改革中的几个重大理论和实践问题》。会议强调，要深刻认识进一步全面深化改革的极端重要性，更好地用改革的思维和办法破解发展难题、开创发展新局，为现代化洛阳建设提供强大动力和制度保障。要突出问题导向，奔着问题去、盯着问题改，着力塑造体制机制新优势，以改革的主动赢得发展的主动。要围绕促进县域发展深化改革，持续释放县域发展潜能，加快推动县域高质量发展。要鼓励支持基层大胆探索，及时总结推广行之有效的经验做法，营造进一步深化改革的良好氛围。

　　会议传达学习了省两会精神，研究我市贯彻落实意见。会议指出，这次省两会深入贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述，落实中央经济工作会议、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议部署，对进一步做好今年各项工作提出明确要求。各级各部门要准确把握去年全省经济社会发展取得的成绩，准确把握省委省政府对今年工作的目标要求和重点任务，准确把握省政府工作报告对洛阳发展的要求，锚定奋力谱写中国式现代化河南篇章，聚焦“四高四争先”，深入研究工作，争取更大支持，以拼抢的劲头奋力实现“开门红”，科学谋划“十五五”发展，确保省委省政府部署要求在洛阳落地见效，着力在全省大局中展现新担当新作为。

　　会议传达学习了全省拼抢一季度、实现“开门红”动员部署会精神，听取各县区、市直有关单位一季度重点工作落实情况汇报和政企沟通协调机制建立及运行情况汇报。会议强调，一季度开局良好，有利于增强信心、提振预期，为完成全年目标任务打下坚实基础。要认真贯彻落实省委省政府部署要求，吃透用好国家宏观政策，干字当头、全力拼抢，着力稳增长扩内需，推动经济持续回升向好。要明确目标任务，把经济增长、项目建设、政策性资金争取等重点任务细化分解到县区和部门，全力以赴冲刺首季“开门红”。要建立完善政企沟通协调机制，常态化深入企业经营和项目建设一线解决问题。要加强项目建设调度，推动重点项目尽快开工，更好发挥有效投资带动作用。要以互联网思维抓好文旅策划营销，加力扩围实施“两新”政策，充分释放消费潜能。要注重工作统筹，抓实抓好安全生产，加大矛盾纠纷排查化解力度，妥善做好雨雪天气应对，全力维护社会大局和谐稳定。

　　会议深入学习二十届中央纪委四次全会精神，传达十一届省纪委五次全会精神，研究全市党风廉政建设和反腐败工作。会议指出，要始终保持严的基调，保持惩治腐败高压态势，不断深化正风肃纪反腐。要把“治未病”摆在更加突出位置，不断提升一体推进“三不腐”治理效能。要进一步营造干事创业浓厚氛围，更好激励干部担当作为。要持续巩固拓展教育整顿成果，打造纪检监察铁军。

　　会议传达学习了全省党管武装工作会议等精神，听取了全市党管武装工作情况汇报。会议强调，要深入贯彻习近平强军思想，聚焦备战打仗主责主业，深入开展国防动员潜力调查，加快新域新质作战力量建设，不断提升征兵工作质量，加强基干民兵队伍建设，做好军转干部安置和岗前适应性培训，推动全市党管武装工作不断取得新成效。

　　市委常委王军、祁建峰、刁国泰、王森、潘开名、韩治群、陈功出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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