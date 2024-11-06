建武元年(公元25年)十月十八日上午，光武帝率满朝文武从孟津渡过黄河，进入洛阳，之后，他又用了12年时间统一天下。至此，东汉成为世界上地域最广、实力最强的大帝国，都城洛阳成为天下第一都。

建武元年(公元25年)十月十八日上午，光武帝率满朝文武从孟津渡过黄河，进入洛阳，之后，他又用了12年时间统一天下。至此，东汉成为世界上地域最广、实力最强的大帝国，都城洛阳成为天下第一都。

光武帝剿灭赤眉

赤眉集团攻入长安后，长安府库空竭，关中豪杰坚壁清野，更始集团残余势力割据郡县自保，东汉大将军邓禹又迅速控制了函谷、华山一线。赤眉集团得不到给养，于是纵兵大掠，甚至挖掘西汉帝后陵墓获取珍宝。他们公开抢掠民众，杀而食之。长安民众，逃之一空。

建武二年(公元26年)正月，赤眉军耗尽长安的物资后，焚烧宫室，放弃长安，开始向西北迁移，图谋占据富饶的陇右、凉州一带。割据这一带的隗嚣集团以逸待劳，大破赤眉军。邓禹则占据了长安城。

赤眉集团西征惨败后，又遇到百年不遇的暴风雪，衣衫单薄的士兵和老幼妇孺冻死无数。不得已，赤眉军东返，在东返途中，又遇到地方割据武装和邓禹军团的阻击，直到当年九月才攻入长安。

赤眉集团再入长安后，更始政权的汉中王刘嘉誓师征讨，赤眉军以廖湛为将迎战，刘嘉大破之，斩杀廖湛。光武帝招降刘嘉，刘嘉率军归附邓禹。

当年十二月，赤眉集团在长安无衣无食，开始东归。次年正月，樊崇率赤眉军主力十几万人进入崤山地区。刘秀率大军铁壁合围，赤眉军惊慌失措，派人乞降。正月十九日，赤眉军全体缴械，兵甲全部堆积在宜阳城西，与熊耳山(今汉山)一样高。至此，百万赤眉军化为乌有。

东汉帝国一统中华

剿灭赤眉后，光武帝又派将领对中原割据政权各个击破。建武五年(公元29年)，基本实现了戡定中原的战略目标。当年，窦融以河西五郡降汉，交趾(辖境相当于今两广大部和越南北部、中部)的最高军政长官邓让率所属七郡太守遣使归附。次年，东汉平定江南。建武十年(公元34年)，东汉剿灭隗嚣集团，平定陇右。至此，除益州外，东汉帝国初步平定天下。

益州是西汉时期所设十三州之一，辖区在今四川、重庆、云南、贵州和陕西南部一带，西汉末年有460多万人。

新莽末年，天下大乱，公孙述在益州建立割据政权。建武元年四月，公孙述称帝，国号成家，以成都为都。东汉定都洛阳、剿灭赤眉集团后，光武帝派使者前往成都，劝公孙述归降，但公孙述斩杀汉使。

建武十年十月，隗嚣集团灭亡。为了阻挡汉军，公孙述派兵占领河池(今甘肃徽县西北)，构筑西北防线。派兵占领夷陵(今湖北宜昌东)、荆门，在长江上架起浮桥，遍设木桩，截断水路，建立东方防线。

次年正月初一，光武帝在洛阳率群臣祭告天地，诏告群臣道：“公孙述僭称帝号，分裂大汉，其罪当诛。”二月，光武帝命岑彭为征南大将军，从荆州领兵西进，命来歙军团从陇右南下，欲一举收复益州。

岑彭用火攻战术，烧断浮桥，汉军从江关攻入蜀地，粉碎了其东方防线。来歙攻占河池，大破蜀兵，粉碎其西北防线。光武帝写信给公孙述，陈言祸福，劝其归降。他的大臣们劝公孙述接受招安，公孙述大怒道：“难道有投降的天子吗！”为阻止汉军的进攻，公孙述派刺客刺杀了来歙、岑彭。

光武帝命吴汉、马成担任南北两路的军队主帅，继续往成都推进。建武十二年(公元36年)正月，吴汉军团聚歼公孙述的主力史兴军团于武阳(今四川彭山东)，攻克了益州重镇广都(今四川华阳东南)。光武帝再次写信给公孙述，要求他归降，但公孙述斩杀汉使祭旗，然后派兵迎战。

当年九月，吴汉与公孙述在成都、广都之间会战8次，汉军每战必胜，占领成都外城。十一月，汉军与公孙述进行决战，公孙述受重伤而死，其部下献城而降，吴汉将公孙述灭族。益州至此完全平定，东汉帝国实现了完全统一。

当时世界上共有四个“超级大国”，分别是西方的罗马帝国、东方的东汉帝国，以及居于东汉和罗马中间的贵霜帝国、安息帝国。其中，东汉帝国地域最广，实力最强。

都城洛阳之建设

东汉帝国的都城洛阳，作为帝国的首善之区，经济繁荣、文化先进、环境优美，其建设和管理更是“独步天下”。

光武帝定都洛阳后，首要国策是统一全国，因此对洛阳城没有大规模营建，仅仅进行了文化礼仪项目的建设，于建武五年创建太学。这是一座高等学府，但创建之初规模不大。

光武帝统一全国后，修建了南宫前殿，扩建了太学。在建武中元元年(公元56年)建立了灵台，即皇家天文台。东汉第二个皇帝汉明帝时，国力已大大增加，于是对洛阳城进行了大规模营建，重修了北宫，增加了城市园林，奠定了洛阳城的基本格局。同时在城西修建了中国第一座官办佛教寺院白马寺。汉顺帝时，对太学进行了大规模扩建，增加了数百所房子，此后太学生人数多达3万余人。汉灵帝时，又兴建一批皇家园林。东汉末年，洛阳城被董卓焚毁。后来曹魏对其复原重建，相继成为曹魏、西晋的都城。西晋末年又一次遭到大破坏，北魏孝文帝迁都洛阳后对其进行了重修和大规模扩建，到唐朝初年才完全废弃，就是我们今天所见到的汉魏洛阳故城遗址。

东汉洛阳城大体作南北长方形，长宽之比，约如古人所说的“九六城”。东西北三面城墙都有几处曲折，保存较好，南面城墙因洛河北移被毁，已无遗迹可寻。全城周长约14345米。城中有人口几十万，若加上八关以内的居民和驻军，有两百万人以上。它是当时世界上最大的城市。

洛阳城共有12个城门，南边的正门即正阳门是最重要的城门。由各门引出的道路将洛阳分成若干区域，中为宫廷区，包括南宫和北宫。南宫是一个布局庞大的宫殿建筑群。正殿原为却非殿，南宫前殿建成后，成为正殿。北宫正殿为德阳殿，高大宏丽，可容纳万人。南北宫相距七里，有复道相连，所谓复道就是封闭的高架路。

官署区在南宫的左前方，包括太尉府、司徒府和司空府、尚书台等，组成了全国最高行政机构。贵族居住区分布于上东门之内，太仓、武库在城西北角。工商业区有南市、马市、金市等。南市和马市都在城外，前者在南郊，后者在东郊，金市在城内，其位置在北宫的西南、南宫的西北。

洛阳城外有一些重要文化礼仪建筑，如城南正门外左为宗庙，右为社稷。城南有太学、灵台、明堂、辟雍等，城北外有北郊祠、六宗祠等，城东有迎春祠等，城西有白马寺等。

洛阳城内外皇家园林广布，主要有上林苑、灵囿、西苑、鸿德苑、显扬苑、毕圭苑、灵琨苑等。私家园林分布更广，著名的有梁冀苑等。

洛阳城建筑密集，城市交通发达，街道设计合理。陆路与水路形成网络，桥梁、渡口分列其间，并以此形成一个城市交通网，与全国交通网和丝绸之路等国际交通大动脉相连，使洛阳成为全国交通中枢。

为了管理这座城市，帝国政府采取了各种有效的措施，设置了相应的机构，保持了都城的长期稳定和繁荣。京师洛阳的最高地方长官是司隶校尉兼河南尹，其属官众多，如洛阳县的最高地方长官洛阳令、负责市场管理的洛阳市长等。

城内车流量非常大，《后汉书》形容是“车如流水，马如游龙”，班固《东都赋》描写其景是“千乘雷起，万骑纷纭”，交通流量、交通速度、交通密度都空前增大的情况下，帝国政府制定了相应的制度来加强交通管理。例如，在24条主街道上共设48个街亭，就是公共停车场，其余地方不能停车。

为了管理这个城市，东汉朝廷还采取了许多行之有效的措施。例如，为治安的需要，洛阳长期实行宵禁，禁止夜行；大力发展官营手工业和强化漕运仓储制度，保障物资供应；全面推行三老制度，由德高望重者担任三老，负责民众之教化。（郑贞富）