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洛阳268家特色小店等您打卡 最高可获千元奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 19:41
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　　#洛YOUNG小店全民打卡计划#抖音挑战赛即日起正式启动啦！该活动聚焦洛阳市268家"小而美""小而潮""小而新"的特色小店，通过短视频创作记录城市生活美学，设置总额2.4万元的奖金池，最高可获1000元奖励。

　　本次活动由洛阳市委宣传部、市委网信办、市文广旅局、市财政局、市商务局、团市委指导，洛阳日报社主办，洛阳农商银行、市文旅集团协办。

　　据悉，活动面向所有抖音创作者征稿，参与者拍摄题材可涵盖氛围感场景、消费体验、技艺展示等多元维度，通过添加#洛YOUNG小店全民打卡计划话题发布抖音视频即可参赛，投稿视频时长不限。镜头内容既可以是老城十字街非遗美食的匠心制作过程，也可以是洛龙区文创小店的手作体验场景；既可捕捉西工小街复古咖啡馆的暖光氤氲瞬间，记录主理人调配咖啡时的专注神情，也可以定格瀍河特色市集的潮玩手作摊位，展现年轻创业者与顾客互动时的鲜活气息。

　　"我们希望通过短视频创作，让更多人发现洛阳的城市细节之美，用镜头讲述属于自己的洛阳故事。"活动相关负责人介绍，本次挑战赛注重"烟火气"与"时尚感"的结合，既鼓励记录传统美食制作工艺，也欢迎用创意手法展现现代消费场景。

　　为方便市民参与，活动主办方在洛阳日报、洛阳晚报官方微信公众号开设专题页面，集中展示268家"洛YOUNG小店"名录。参赛者可通过菜单栏获取详细名单。

　　赛事时间：

　　即日起至5月27日

　　参与方式：

　　将您拍摄的“洛YOUNG小店”视频发布在个人抖音账号上，添加#洛YOUNG小店全民打卡计划话题即可。

　　奖项设置：

　　一等奖5名，各奖1000元；二等奖10名，各奖500元；三等奖30名，各奖300元；优秀奖50名，各奖100元。

　　评选规则：

　　5月27日后，大赛主办方将根据投稿视频的曝光量、点赞量、转发量等量化指标，并结合评审专家意见进行综合评选，产生一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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