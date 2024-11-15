加快推进民宿业立法 优化打造洛阳特色民宿品牌

25日，市人大常委会主任李保国主持召开《洛阳市民宿业促进条例(草案)》［下称《条例(草案)》］立法座谈会。 25日，市人大常委会主任李保国主持召开《洛阳市民宿业促进条例(草案)》［下称《条例(草案)》］立法座谈会。 会议听取了《条例(草案)》起草情况汇报。与会人员围绕民宿定义范围、经营规模、部门职责、促进发展举措及规范管理要求等关键问题进行深入探讨，提出针对性意见建议。 李保国强调，开展民宿业立法是推动民宿业持续、规范、健康发展，助力我市打造文旅目的地的重要举措。要统筹协调好促进和规范关系，坚持把促进民宿业发展摆在立法首要位置，围绕完善规划布局、加强产品培育、保障用地用房、推动产业融合、加强人才培养等，探索推出引领性、突破性、创新性法规条款，切实以高质量立法促进民宿业高质量发展。要坚持问题导向，紧密结合洛阳实际，找准找实当前制约我市民宿业发展的痛点堵点难点问题，精准提出针对性解决办法，进一步压实部门责任，完善制度体系，优化政务服务，为民宿业经营主体提供更加宽松的制度环境。要强化特色民宿品牌建设，深入挖掘洛阳特色文化资源，围绕青年友好型城市建设、“洛阳味道”等重点工作，积极打造具有鲜明洛阳特色的民宿品牌，推动民宿向规范化、精品化、品牌化、集群化、特色化方向发展。要认真践行全过程人民民主，利用线上线下各类平台渠道，广泛征求民宿经营主体、游客、社区居民意见建议，不断优化法规内容，切实把《条例(草案)》修改好、完善好，确保立得住、行得通、真管用，为促进我市民宿业高质量发展提供有力法治保障。 市人大常委会副主任李书杰参加。（(洛报融媒记者 李雅君 通讯员 王亮)）