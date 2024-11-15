推动乙烯产业深度融合 加快培育新质生产力

昨日，第42届中国洛阳牡丹文化节乙烯产业对接会举行，邀请全国相关领域客商探讨乙烯产业技术创新与发展，推动领域深度融合。 昨日，第42届中国洛阳牡丹文化节乙烯产业对接会举行，邀请全国相关领域客商探讨乙烯产业技术创新与发展，推动领域深度融合。 本次活动邀请了空气化工产品(中国)投资、金发科技股份、平煤神马股份、广州天赐高新材料股份、河南创新投资集团、中国空分工程、上海一郎合金材料、厦门溥泉私募基金、航投私募基金等乙烯领域知名企业、投资机构，济源市相关部门及洛阳部分县区、市直部门、平台公司和本地企业相关负责人等80余人参会。 会上，大家围绕绿色石化产业园基地及乙烯项目建设、低空经济与乙烯产业的高价值转型、基金服务乙烯产业发展模式等进行分享。三力本诺甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目、华信新材料绿色表面活性剂项目、安泰能金塑材料(REMP)项目、索顿新材料高端树脂和新型环保涂料项目等4个项目现场签约，总投资30亿元。 近年，我市围绕百万吨乙烯项目下游延链补链，已招引总投资779.48亿元的118个配套项目。百万吨乙烯项目投产后可实现年产各类化工产品约300万吨，将填补中原地区大型乙烯产业空白，提升乙烯、丙烯及下游衍生物国内保障能力。 副市长陈剑锋参加对接会。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新)