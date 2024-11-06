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何忠友率新疆生产建设兵团代表团来洛考察交流 江凌参加并与代表团举行会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 16:52
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做实援疆工作 深化产业协作
携手开创高质量共赢发展新篇章
何忠友率新疆生产建设兵团代表团来洛考察交流 江凌参加并与代表团举行会谈

　　12日至13日，新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委何忠友率队来洛考察交流。洛阳市委书记江凌一同参加考察，并与代表团举行工作会谈，携手续写新时代豫疆交往合作新篇章。

　　江凌代表洛阳市委市政府对何忠友率团来洛表示欢迎，对新疆生产建设兵团经济社会发展取得的成绩表示祝贺。江凌表示，对口支援新疆是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。高质量做好对口援疆工作是洛阳义不容辞的政治责任和光荣使命。在建设全国统一大市场背景下，跨区域协作是大势所趋。我们将完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，把产业援疆与产业协作结合起来，积极开展产业跨区域合作和资源跨区域整合，进一步巩固拓展对口援疆成果，共同开创两地高质量发展新局面。同时，洛阳将积极推动企业在更大范围内聚合优质资源、开拓新发展空间，助推企业不断提升综合竞争力、实现高质量发展。希望两地充分发挥各自优势，完善工作机制，广泛开展各方面交往交流，持续深化产业、经贸、文化、教育等领域务实合作，取得更多务实合作成果，在现代化建设新征程上携手迈上新台阶。

　　何忠友对洛阳给予新疆生产建设兵团的大力支持和支援表示衷心感谢。他说，洛阳是一座历史悠久、包容开放的城市，转型成效显著，发展态势良好。新疆生产建设兵团主动融入自治区“十大产业集群”，聚焦兵团七大主导产业、21条重点产业链，升级传统产业、壮大优势产业、培育新兴产业。当前，天山南北产业蓬勃发展，营商环境日趋良好，也为各类企业提供了更广舞台和更多机会。洛阳与新疆产业、文化等领域交流交往源远流长，未来空间广阔。兵团将持续营造市场化、法治化的良好环境，在能源资源、装备制造、文化交流等领域不断拓宽合作领域，加快推动援疆工作由政府主导向全社会参与转变、由行政推动向市场驱动转变、由单向援助向合作共赢转变，推动两地交流合作向更宽领域、更深层次、更高水平迈进，携手开创共赢发展新篇章。

　　在洛期间，代表团考察了有关企业和项目，深入了解洛阳产业发展成效。

　　新疆生产建设兵团党委常委、副司令员哈增友，洛阳市领导张玉杰、王军、潘开名、仝宇鹏等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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