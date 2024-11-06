11日，十二届市委第九轮巡察工作动员部署会召开。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持。

11日，十二届市委第九轮巡察工作动员部署会召开。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，以更加奋发有为的精神状态和有力有效的工作举措，扎实做好第九轮巡察各项工作，为现代化洛阳建设营造持久风清气正的政治生态和良好发展环境。要认真落实中央、省委、市委关于巡视巡察工作的新部署新要求，聚焦省委“四高四争先”、市委“三项重点工作”，深入查找影响高质量发展的主要矛盾、落实改革部署中的重大偏差。要按照“不抓线索巡不透”要求，立足被巡察单位职能职责，紧盯重点关键，创新方式方法，加强与相关职能部门的贯通融合，强化市县上下联动，不断提升巡察监督的针对性、精准性。要深化巡改结合，突出边巡边改，强化标本兼治，推动监督、整改、治理有机贯通，以巡察整改的良好成效取信于民。要加强自身建设，以“三化”建设年行动为抓手，持续巩固拓展党纪学习教育和教育整顿成果，加强严管严治，努力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的巡察铁军。

按照市委部署，十二届市委第九轮巡察共派出7个巡察组，从3月中旬到4月底历时50天左右，对市委统战部、伊滨区等8家单位开展常规巡察，对伊滨区庞村镇和东庞村开展提级巡察，聚焦殡葬领域突出问题、黄河流域生态保护和高质量发展开展专项巡察。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋)