洛阳牡丹最佳观赏期预测！涉及王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园

12日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，截至目前，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园的控温大棚牡丹已基本进入圆桃期，预计10天后陆续开放，大地牡丹预计3月下旬陆续开放。

12日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，截至目前，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园的控温大棚牡丹已基本进入圆桃期，预计10天后陆续开放，大地牡丹预计3月下旬陆续开放。 12日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，截至目前，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园的控温大棚牡丹已基本进入圆桃期，预计10天后陆续开放，大地牡丹预计3月下旬陆续开放。 根据近期天气情况和园内品种特点，相关牡丹观赏园对今年的牡丹花情进行了预测。 【王城公园】 ●早期：最佳观赏时间为3月30日至4月7日 地点：牡丹仙子、沉香楼、紫云天香台、傲梅渲春、王城春早等观赏区。品种有二乔、洛阳红、黑海撒金、珊瑚台、彩绘、迎日红、珠光墨润等。 ●中期：最佳观赏时间为4月8日至4月18日 地点：牡丹仙子、国外牡丹区、紫云天香台、傲梅渲春、春晓岸、西门赏花木栈道、甘棠洲等观赏区。品种有姚黄、香玉、胜葛巾、首案红、春柳、芳纪、太阳、岛大臣、玉芙蓉等。 ●晚期：最佳观赏时间为4月19日至4月25日 地点：国外牡丹区、牡丹仙子、春晓岸、凤湖东假山、甘棠洲等观赏区。品种有花王、八千代椿、新七福神、天衣、白妙、海黄、黄冠等。 【中国国花园】 ●早期：最佳观赏时间为3月25日至4月5日 地点：西区早开园、唐风隋影广场。品种有黑海撒金、迎日红、蓝月亮、景玉、凤丹白等。 ●中期：最佳观赏时间为4月6日至4月15日 地点：姚黄阁、秋翁遇仙亭、春归花屋、凝香园等。品种主要有洛阳红、二乔、珊瑚台、白雪塔、乌龙捧盛等。 ●晚期：最佳观赏时间为4月16日至4月23日 地点：二乔亭、开元富贵广场、国花台等。品种有花王、芳纪、八千代椿、八束狮子、海黄。 ●特晚期：最佳观赏时间为4月24日至5月5日 地点：五月坊、二乔亭、国色广场等。品种有皇冠、岛大臣、花游、长寿乐、鸡血石、巴茨拉等。 【隋唐城遗址植物园】 隋唐城遗址植物园牡丹有1200多个品种、30万株，预计最佳观赏时间在4月3日至4月20日，盛花期为10至15天。 ●早开品种有蓝月亮、梨花粉、洛阳红等。 ●中开品种有古城春色、春红娇艳、姚黄、宫娥乔妆等。 早、中开品种最佳观赏位置为千姿牡丹园。 ●晚开品种主要有畿乃波、黄冠、岛乃藤、麟凤、寿紫、紫晃、长寿乐等。 晚开品种最佳观赏点为百花园、科技园、九色园、外来园国外品种区。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 李继娜 文/图）