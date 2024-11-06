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洛阳围棋国手时越重返等级分前十
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 17:24
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时越在比赛中

　　中国围棋协会3月11日公布了截至2025年2月中国职业棋手等级分，洛阳围棋国手时越时隔一年半重返十强，排名第9。

　　时越围棋职业生涯的全盛期在2013年至2015年。在2013年获得LG杯世界围棋棋王战冠军后不久，时越首次登上中国职业棋手等级分第一的宝座，并曾连续15个月占据榜首。此后随着柯洁的横空出世以及年轻棋手的冲击，时越的等级分有所波动，但直到2020年才退出十强，落后最多时排名第21。2023年，时越曾再次回归十强，当年7月，排名第8 ，此后再次跌出前10名。

　　进入2025年，时越在名人战、围甲联赛、天元战等赛事中取得了8胜2负的战绩，并获得了2024年围甲联赛最有价值棋手奖(MVP)，这对一名34岁的老将来说殊为不易。时越近期战胜的对手包括丁浩、李轩豪、王星昊等当红顶尖棋手。最新等级分排名，时越从1月的第14位上升至第9位，他也是等级分十强中年龄最大的棋手。

　　职业棋手30岁之后大都在走“下坡路”，时越何以“逆生长”？今年春节时越回到家乡洛阳，在接受洛报融媒记者采访时表示，随着年龄的增长，自己的心态更加平和，平时会保持一定训练量，也会研究、吸收围棋人工智能的招法，提升对棋的理解。这或许是时越保持良好竞技状态的秘诀。

　　本月下旬，时越将参加中国围棋棋王争霸赛八强战。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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