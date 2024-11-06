十二届市委第九轮巡察任务分工

根据市委部署，十二届市委第九轮巡察安排7个巡察组对市委统战部等8家单位党组织开展常规巡察，对伊滨区庞村镇、庞村镇东庞村开展提级巡察，对殡葬领域突出问题、黄河流域生态保护和高质量发展开展专项巡察。

根据市委部署，十二届市委第九轮巡察安排7个巡察组对市委统战部等8家单位党组织开展常规巡察，对伊滨区庞村镇、庞村镇东庞村开展提级巡察，对殡葬领域突出问题、黄河流域生态保护和高质量发展开展专项巡察。 根据市委部署，十二届市委第九轮巡察安排7个巡察组对市委统战部等8家单位党组织开展常规巡察，对伊滨区庞村镇、庞村镇东庞村开展提级巡察，对殡葬领域突出问题、黄河流域生态保护和高质量发展开展专项巡察。 按照“一次一授权”原则，经市委巡察工作领导小组研究，并报市委同意，决定授权张松敏、胡红霞、陆玉香、刘军民、袁如豪、耿俊、郑海龙等7名同志分别担任本轮巡察的市委巡察组组长，具体任务分工如下。 市委第一巡察组，组长张松敏，常规巡察伊滨区，提级巡察伊滨区庞村镇、庞村镇东庞村。 市委第二巡察组，组长胡红霞，常规巡察市委统战部、市民宗局。 市委第三巡察组，组长陆玉香，常规巡察市直工委、市机关事务管理局。 市委第四巡察组，组长刘军民，常规巡察市委社会工作部。 市委第五巡察组，组长袁如豪，聚焦殡葬领域突出问题，对市民政局殡葬领域有关职能落实情况开展专项巡察，根据实际情况延伸至相关部门。同时，采取上下联动、提级交叉的方式，对各县区开展殡葬领域突出问题专项巡察。 市委第六巡察组，组长耿俊，聚焦洛阳黄河流域生态保护和高质量发展，对市发改委、市生态环境局开展专项巡察，根据实际情况延伸至相关部门和县区。 市委第七巡察组，组长郑海龙，常规巡察市委编办、市委老干部局。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 袁双双)