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十二届市委第八轮巡察完成反馈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 17:24
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　　按照市委部署，十二届市委第八轮巡察反馈工作近日全部完成。本轮巡察反馈采取集中反馈和巡察组“一对一”反馈相结合的方式进行。

　　3月5日，十二届市委第八轮巡察集中反馈会议召开。会议传达学习了党中央、省委和市委关于加强巡视巡察整改和成果运用的新精神新部署新要求，集中通报本轮巡察发现的突出问题，对扎实做好巡察整改作出部署。

　　3月6日至11日，9个市委巡察组分别向市人大机关、市政协机关、市审计局、市体育局、市文物局、市行政审批和政务信息管理局、市信访局、市民营经济发展局、洛阳职业技术学院、洛阳文化旅游职业学院、市委党校、龙门石窟研究院等12家常规巡察单位及专项巡察招投标工作、科技创新资金有关单位党组织进行了“一对一”反馈。

　　反馈严肃指出了被巡察党组织存在的问题。有的落实党中央重大决策部署不到位，服务市委中心工作不够有力；有的落实全面从严治党战略部署不到位，部分领域廉洁风险较为突出；有的队伍建设不到位，基层党建存在薄弱环节；有的巡视巡察整改不到位，成果运用差距较大。

　　反馈要求，要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要讲话重要指示精神，要把巡察整改作为严肃政治任务，增强做好巡察整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉，深入检视自身工作中存在的短板弱项，结合实际细化巡察整改问题清单、责任清单、任务清单，确保高标准高质量完成整改任务。

　　反馈强调，被巡察党组织要扛稳整改主体责任，“一把手”要履行第一责任人责任，班子其他成员认真履行“一岗双责”，对照巡察反馈问题逐一对账销号，做到问题不解决不放过、整改不到位不松手，确保真改实改、彻改全改。

　　反馈要求，要把巡察整改作为加强党的领导、全面从严治党的重要抓手，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，与深入推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”相结合，与推动解决影响制约本单位高质量发展的深层次共性问题相结合，推进标本兼治、源头治理，不断深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。

　　据了解，市委巡察组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定移交市纪委监委、市委组织部等有关方面处理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 李梦醒)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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