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上阳宫蹦唐迪！洛阳再添沉浸式消费新场景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 21:07
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　　12日傍晚，夕阳西下，走进上阳宫文化园，一座座仿古建筑错落有致，青瓦白墙，雕梁画栋，尽显古朴典雅之美。游客三三两两结伴，直奔“大唐西市”。

　　“大唐西市”热闹非凡，一个个霓红闪烁的店招营造出浓郁的“唐风”氛围，琳琅满目的商品、香气四溢的美食，吸引四面八方的游客汇聚于此。

　　公园布局仿古市集——“大唐西市”，为何能如此出圈？

　　当下，场景引流成为拉动消费的主要手段，情绪消费成为新的消费热点。洛阳提出，要敏锐把握消费市场新变化新趋势，营造高品质、有调性的特色消费场景，形成更多有拉动效应的引流新板块。

　　为提升园区调性，上阳宫文化园结合滨河北路微改造工程，对园区内的业态布局、游客动线进行调整优化，推出市集活动，设置了一批融合洛阳历史、潮汕美食、夜间游玩的沉浸式体验打卡点。

　　针对增强互动体验，上阳宫文化园以“上阳早茶”“上阳潮味”以及“上房揭瓦”围炉煮茶等三大板块为主，提供牛肉胡辣汤、水煎包、油条、豆浆以及潮汕卤味等特色小吃，吸引不少市民夜间前来体验和消费。

　　“这里保留了很多古老元素，同时也添加了时尚潮流成分，新旧元素碰撞带给人奇妙的体验，非常推荐大家来这里游玩。”北京游客李帅说，他来洛阳逛的第一个地方便是上阳宫。“这里充满了浓厚的市井气息，可以感受到唐人最生动、最惬意的生活味道”!

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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