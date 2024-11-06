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车辆在严管路段停留30秒被抓拍罚款是否过于苛刻？ 警方回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 17:27
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　　“停车买瓶水，被罚200元；买个烧饼，罚200元；买杯粥，罚200元……”近日，有洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖反映，涧西区太原路(联盟路至新疆路段)有一处违停摄像头，只要车没有停放在车位上，路边稍作停留，买瓶水的功夫便被抓拍，对沿街商铺经营造成不小影响，来此送货或购物的居民也颇有微词。

　　针对群众反映的这一情况，3月10日上午，洛阳网“呼声姐姐”与洛报融媒记者一起到现场进行了探访。

　　太原路(联盟路至新疆路段)为单行道路，道路中间有一处可旋转抓拍摄像头。该路段沿街商铺较多，有便利店、生鲜超市、小吃店、肉店、烧饼店等，道路西侧设置有十余个路内停车泊位，记者采访时已停满车辆。

　　提起这条道路的车辆违停抓拍系统，商铺经营者、物流从业者以及附近群众都表达了自己的看法。有人认为，设置严管路段的初衷是为了维护道路交通秩序，执法部门安装摄像头及时抓拍交通违法行为，目的是让行人和车辆更好地通行，没有问题，但车辆违停被“秒拍”似乎有些过于苛刻。还有一位市民表示，他收到的违停处罚通知显示，自己的车辆在此处仅停留了30秒时间，就被抓拍了。还有一位物流从业者表示，自己在短短几天内收到的4条车辆违停处罚通知。

　　对于车辆违停被“秒拍”，此路段的沿街商户表示，这一情况让很多想来购买物品的人“不敢来”“不敢买”。他们建议，应该考虑商户们的经营情况，适当延长抓拍时限。

　　针对网友在洛阳网“百姓呼声”平台的发帖，洛阳市公安局进行了回复：太原路(联盟路-新疆路)通行车辆较多，设置严管路段，开展违法停车管理整治工作的初衷是维护我市道路交通环境平稳有序，保障群众交通出行平安顺畅。还请您理解、配合和支持违法停车管理整治工作，同时提醒身边人自觉遵守交通法规，做到文明有序停车。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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