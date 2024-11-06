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洛阳出台政策推行“房票安置”模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 08:06
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　　12日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市出台城中村改造以购代建实施方案(试行)，推出“房票安置”“自主购买”“组织购买”三种模式，进一步满足城中村改造安置对象多元化、个性化安置需求。

　　——房票安置：让百姓“入住快、住得好”

　　过去，地方政府多通过新建安置房完成拆迁补偿，而“以购代建”则将目光转向已建成但尚未出售的商品房。

　　我市城中村改造以购代建实施方案(试行)提出，将积极推行“房票安置”“自主购买”“组织购买”三种模式。其中房票安置模式备受市民关注。

　　房票可以通俗地理解为政府发放的“购房代金券”。“相较于过去的安置房安置，房票安置则更加灵活。”洛阳市住建局相关负责人表示，房票持有人可在各城市区建立的“房源库”自主挑选心仪房屋，若超期6个月未使用房票，还可转回原安置方案。

　　除房票安置外，洛阳市还将推行自主购买和组织购买等安置模式。在自主购买模式下，安置对象不受“房源库”限制，可在全市城市区范围内自主购买房屋，购房资金由各区安置房建设主体集中代付。

　　“这些安置方式的实施，不仅有望缩短居民安置过渡周期，满足居民对高品质生活的追求，还有助于消化商品房库存，促进房地产市场平稳健康发展。”洛阳市住建局相关负责人说。

　　——政策支持：凭购房合同可解决子女入学问题

　　根据洛阳市出台的城中村改造以购代建实施方案，在以购代建模式下，安置对象还可享受契税优惠、教育保障等一系列政策支持。

　　契税优惠方面，选择以购代建安置方式的群众，在货币补偿范围内免征契税，超出部分依法征收契税。

　　教育保障方面，安置对象可凭《商品房买卖合同》在新购房屋所在学区办理子女入学手续；在新购房屋交付前，安置对象子女保留原被征收拆迁住宅片区所在学区的入学资格。

　　金融支持方面，已签订《商品房买卖合同》的安置对象，可申请商业银行贷款；符合公积金提取、贷款条件的，可申请公积金支持。

　　——热点问题解读：

　　1.哪些人属于此次城中村改造以购代建的安置对象？

　　答：仅涵盖列入洛阳市城中村改造计划项目的相关群众，具体包括拟征迁且亟待安置的对象，以及已签订《征收安置补偿协议》，但尚未进行分房或分房未足额到位的安置对象。

　　2.安置房源从哪里来？

　　答：主要为已开工建设但尚未销售，且持有预售许可证的住宅项目，以及已取得不动产权证书、不存在产权纠纷的住房。各城市区会建立专门的“房源库”，并向社会公示，同时实施动态管理。

　　3.如果房票购房款有剩余或不足怎么办？

　　答：若购房款超出房票金额，超出部分由持有人自行补足；若未超出，辖区政府将依据双方签订的征收补偿安置协议妥善解决。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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