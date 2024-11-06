洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2025年全市春季义务植树活动举行 江凌等参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 20:52
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

坚持扩绿兴绿护绿并举
厚植美丽洛阳生态优势
江凌、李保国、孙延文、张玉杰等同干部群众一起参加春季义务植树活动

　　3月12日是我国第47个植树节，2025年全市春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。市委书记江凌，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等市领导来到植树基地，与干部群众一起开展义务植树活动，为建设美丽洛阳增绿添彩。

　　春意正浓，万物萌发。万安山是洛阳城区重要的生态屏障，由于立地条件差、造林难度大，生态条件相对脆弱。近年来，市委坚持科学推进大规模国土绿化，集中力量开展困难地造林攻坚，推动万安山植被生态质量持续向好。依托生态基底，伊滨区顺势发展新文旅产业，打造万安山旅游环线，布局高端民宿、户外运动等场景业态，实现了高水平保护和高质量发展的双赢。

　　此次义务植树基地是我市今年重点打造的困难地造林样板工程，按照绿化、彩化、珍贵化、景观化的理念，形成布局合理、结构优良、富有层次的森林生态系统。江凌等拿起铁锹走向地头，与大家一起挥锹铲土、提水浇灌，合力栽下柿树、白皮松等乡土绿化苗木，现场一派繁忙景象。江凌一边劳动，一边询问国土绿化、林业产业等情况，对林业高质量发展成效给予肯定，并现场叮嘱当地持之以恒、久久为功，持续推进困难地造林攻坚，提高造林质量，加强专业管护，确保成活成林，着力把生态优势转化为发展优势。

　　江凌强调，生态是加快现代化洛阳建设、提升城市核心竞争力的重要支撑。要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持扩绿、兴绿、护绿并举，科学推进大规模国土绿化，大力实施森林质量精准提升工程，加快实现国土绿化由数量型向质量型转变。要完善生态产品价值实现机制，深化集体林权制度改革，扩大森林可持续经营，发展壮大特色林果、林下经济等林业产业，积极培育森林康养、生态旅游等新业态，不断拓展绿水青山转化为金山银山的路径，实现生态、经济、社会效益相统一。要全面推行林长制，加强森林资源保护，做好森林防灭火等工作，坚决守住生态安全底线。

　　江凌指出，植树造林、保护森林是公民应尽的义务。增绿就是增优势，植树就是植未来。要畅通群众参与渠道，创新尽责形式，把各方面力量调动起来，推动全民义务植树不断走深走实。

　　据统计，植树节当日，全市各地纷纷开展植树活动，9.8万人参与其中，栽植苗木51万株，为河洛大地再添新绿。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
    中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
    中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
        到医院就诊通常需医生问诊，而北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区近期推出创新举措——开设中医护理...
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
  • ·警惕！久咳不愈可能暗藏鼻部疾患
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • “拼桌办公”、共享自习室在洛阳...
  • 新安县铁门站：钢轨百年延 货运连...
  • 最高气温18℃ 洛阳今天多云到阴天
  • 洛阳市医学成果转化中心揭牌
  • 洛阳博塔：研发焊接机器人 助推智...
  • 以群众“金点子”点亮洛阳“十五五”
  • 车辆在严管路段停留30秒被抓拍罚...
  • 栾川“好邻居”托起幸福“夕阳红”
  • 洛阳牡丹最佳观赏期预测！涉及王...
  • 解锁青年消费的“心价比”
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    一支黄花

    红颈尾鹀

    争分夺秒

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605