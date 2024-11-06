2025年全市春季义务植树活动举行 江凌等参加

3月12日是我国第47个植树节，2025年全市春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。市委书记江凌，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等市领导来到植树基地，与干部群众一起开展义务植树活动，为建设美丽洛阳增绿添彩。

坚持扩绿兴绿护绿并举

厚植美丽洛阳生态优势

江凌、李保国、孙延文、张玉杰等同干部群众一起参加春季义务植树活动

3月12日是我国第47个植树节，2025年全市春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。市委书记江凌，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等市领导来到植树基地，与干部群众一起开展义务植树活动，为建设美丽洛阳增绿添彩。

春意正浓，万物萌发。万安山是洛阳城区重要的生态屏障，由于立地条件差、造林难度大，生态条件相对脆弱。近年来，市委坚持科学推进大规模国土绿化，集中力量开展困难地造林攻坚，推动万安山植被生态质量持续向好。依托生态基底，伊滨区顺势发展新文旅产业，打造万安山旅游环线，布局高端民宿、户外运动等场景业态，实现了高水平保护和高质量发展的双赢。

此次义务植树基地是我市今年重点打造的困难地造林样板工程，按照绿化、彩化、珍贵化、景观化的理念，形成布局合理、结构优良、富有层次的森林生态系统。江凌等拿起铁锹走向地头，与大家一起挥锹铲土、提水浇灌，合力栽下柿树、白皮松等乡土绿化苗木，现场一派繁忙景象。江凌一边劳动，一边询问国土绿化、林业产业等情况，对林业高质量发展成效给予肯定，并现场叮嘱当地持之以恒、久久为功，持续推进困难地造林攻坚，提高造林质量，加强专业管护，确保成活成林，着力把生态优势转化为发展优势。

江凌强调，生态是加快现代化洛阳建设、提升城市核心竞争力的重要支撑。要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持扩绿、兴绿、护绿并举，科学推进大规模国土绿化，大力实施森林质量精准提升工程，加快实现国土绿化由数量型向质量型转变。要完善生态产品价值实现机制，深化集体林权制度改革，扩大森林可持续经营，发展壮大特色林果、林下经济等林业产业，积极培育森林康养、生态旅游等新业态，不断拓展绿水青山转化为金山银山的路径，实现生态、经济、社会效益相统一。要全面推行林长制，加强森林资源保护，做好森林防灭火等工作，坚决守住生态安全底线。

江凌指出，植树造林、保护森林是公民应尽的义务。增绿就是增优势，植树就是植未来。要畅通群众参与渠道，创新尽责形式，把各方面力量调动起来，推动全民义务植树不断走深走实。

据统计，植树节当日，全市各地纷纷开展植树活动，9.8万人参与其中，栽植苗木51万株，为河洛大地再添新绿。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)