开花啦！洛阳牡丹“御衣黄”悄然绽放

13日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，位于王城公园控温大棚的御衣黄悄然绽放，这是今年洛阳率先盛开的牡丹。

13日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，位于王城公园控温大棚的御衣黄悄然绽放，这是今年洛阳率先盛开的牡丹。

“御衣黄是早开牡丹品种，黄色系牡丹，花瓣质感厚实，中型花。”王城公园高级工程师范崇霞介绍，去年该园率先开花牡丹是洛阳红，开花时间与今年相似。之所以每年率先开花的牡丹不一样，主要与调控措施和牡丹个体差异有关。

根据当前情况判断，预计3月25日左右，和御衣黄在同一个控温大棚内的牡丹将绽放50%至60%。根据全园情况看，王城公园早开牡丹的最佳观赏期为3月30日至4月7日。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘苗 文/图）