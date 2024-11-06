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开花啦！洛阳牡丹“御衣黄”悄然绽放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 18:33
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　　13日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，位于王城公园控温大棚的御衣黄悄然绽放，这是今年洛阳率先盛开的牡丹。

　　“御衣黄是早开牡丹品种，黄色系牡丹，花瓣质感厚实，中型花。”王城公园高级工程师范崇霞介绍，去年该园率先开花牡丹是洛阳红，开花时间与今年相似。之所以每年率先开花的牡丹不一样，主要与调控措施和牡丹个体差异有关。

　　根据当前情况判断，预计3月25日左右，和御衣黄在同一个控温大棚内的牡丹将绽放50%至60%。根据全园情况看，王城公园早开牡丹的最佳观赏期为3月30日至4月7日。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘苗 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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