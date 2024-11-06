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保障游客“玩得开心、吃得放心”！洛阳开展文旅行业食品安全专项整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 13:24
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　　洛报融媒记者从13日举行的洛阳市“3·15国际消费者权益日”新闻发布会了解到，为全面提升文旅行业食品安全水平，洛阳以老君山、天池山、龙门古街、老城十字街等全市15个知名旅游景区和旅游休闲街区为重点对象开展集中整治，保障游客在洛“玩得开心、吃得放心”。

　　据悉，2024年7月以来，洛阳市市场监管局联合文广旅局、城市管理局、卫健委等部门开展了文旅行业食品安全专项整治。整治内容包括：销售类食品小经营店是否取得主体资质、直接入口食品“三防”设施配备、进货查验制度是否落实等；餐饮类食品小经营店从业者是否取得健康证明、场所环境卫生、有无制售“三无食品”、过期食品等。加强流动和固定摊点管理，划定小摊点经营场所、区域或者指定经营地点，确定经营时段，引导流动摊点入室经营、入场经营、入点经营。

　　专项整治期间，洛阳共检查文旅行业食品生产经营单位6535家(次)，发现并整改问题415个，查办案件171起，规范提升餐饮店212家，餐饮质量安全有效提升。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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