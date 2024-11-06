洛阳市人民政府原党组成员、副市长牛刚严重违纪违法被开除党籍和公职

经中共河南省委批准，河南省纪委监委对洛阳市人民政府原党组成员、副市长牛刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经中共河南省委批准，河南省纪委监委对洛阳市人民政府原党组成员、副市长牛刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，牛刚丧失理想信念，背弃初心使命，无视中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品、消费卡，接受可能影响公正执行公务的宴请；违背组织原则，隐瞒不报房产，违规为他人谋取人事利益并收受钱款；廉洁底线失守，利用职权为亲友谋利，违规借用管理服务对象车辆；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营等方面谋取利益，非法收受巨额财物；滥用职权，致使公共财产遭受重大损失。

牛刚严重违反党的组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经河南省纪委常委会会议研究并报中共河南省委批准，决定给予牛刚开除党籍处分；由河南省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。