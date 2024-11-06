AI赋能百业 共商融合路径

昨日，我市举办“智绘漫芯·跨维工坊”AI赋能产业跨界交流创享会，邀请企业代表和高校专家等，围绕人工智能赋能产业发展进行研讨交流。 昨日，我市举办“智绘漫芯·跨维工坊”AI赋能产业跨界交流创享会，邀请企业代表和高校专家等，围绕人工智能赋能产业发展进行研讨交流。 该活动由市科技局主办，市人才集团、市企业家读书促进会、正大国际中心等协办，旨在为本地企业搭建资源共享与协同创新的桥梁，持续推动人工智能赋能重点产业发展。 活动中，一诺文化、晶体动漫两家洛阳企业以现象级国漫《哪吒2》为案例，展示了AI技术在动画渲染、角色建模及场景生成中的突破性应用。京师睿道、中科慧远等企业，围绕人工智能与教育、办公等领域的跨界融合，以及人工智能赋能半导体缺陷检测等分享了相关案例。活动通过技术研讨、场景体验、跨界对话相结合的方式，激发了创新灵感，促进了经验传播，为我市高校、科研机构及产业链重点企业带来了一场人工智能赋能千行百业的“头脑风暴”。 市集成电路与智能传感器产业链链长、副市长任丽君参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 翁翔)