春节、元宵节，洛阳地铁延长运营1小时

洛报融媒记者获悉，洛阳市轨道交通集团计划对2025年1月27日至2月4日、2025年2月12日运输组织进行调整。调整后线网运营时间延长1小时，为6:30~23:30，最小行车间隔为6分钟。

洛报融媒记者获悉，洛阳市轨道交通集团计划对2025年1月27日至2月4日、2025年2月12日运输组织进行调整。调整后线网运营时间延长1小时，为6:30~23:30，最小行车间隔为6分钟。

（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 闵雪）