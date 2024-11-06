江凌调研安全生产、基层社会治理工作

14日，市委书记江凌深入洛龙区部分商业综合体、社区和基层派出所，调研安全生产、基层社会治理、矛盾纠纷排查化解等工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于安全稳定的重要论述，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有数”的行动力，抓好安全生产，抓实基层治理，及时有效化解矛盾纠纷，全力保障社会安全稳定和群众幸福安宁。

江凌在调研安全生产、基层社会治理工作时强调

抓好安全生产 抓实基层治理

全力保障社会安全稳定群众幸福安宁

张玉杰参加

14日，市委书记江凌深入洛龙区部分商业综合体、社区和基层派出所，调研安全生产、基层社会治理、矛盾纠纷排查化解等工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于安全稳定的重要论述，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有数”的行动力，抓好安全生产，抓实基层治理，及时有效化解矛盾纠纷，全力保障社会安全稳定和群众幸福安宁。

春节临近，各大商圈迎来消费旺季，人流客流增多。江凌来到泉舜购物中心，检查消防安全责任措施落实情况，叮嘱商场负责人强化“抓安全就是抓效益”的理念，紧盯配电线路设施、用电用气、店面装修等关键环节和特殊时段，完善消防安全负面清单，从严从细加强监督管理，有效防范火灾事故发生。江凌要求消防、应急等部门以县区为单位，全面开展重点领域、重点部位安全隐患排查治理，切实提升本质安全水平，坚决守住不发生群死群伤事故的底线，营造平安祥和的节日气氛。

社区是城市治理的基本单元，社区治理事关基层和谐稳定和群众切身利益。在翠云路街道中油家园小区，江凌详细了解社区网格化管理情况，指出要健全网格化管理体系，针对公共设施维护、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查治理、居民公共服务等事项，进一步厘清各级网格职责，充分调动网格员积极性主动性，以居民小区为重点畅通微网格、激活微循环，有效促进基层群众自治与网格化服务管理有效衔接，不断提高社区精细化治理、精准化服务水平。在开元路街道定鼎门社区，江凌同社区工作者、社区民警深入交流，详细了解社区治理、矛盾纠纷化解、便民服务开展等情况，鼓励大家坚持以人民为中心的价值取向，加强党建引领基层治理，把社区党建、社区治理、社区服务统筹起来，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感；要坚持立足于早、立足于细、立足于实，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，真正用党员干部的“辛苦倍数”换来人民群众的“幸福指数”。

洛龙分局开元路派出所是省级“枫桥式公安派出所”。江凌来到派出所，看望慰问基层民警，详细了解社会治安防控、矛盾纠纷化解等情况。他指出，派出所是基层社会治理的重要力量。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，树牢群众观点，走好群众路线，积极融入基层社会治理，持续推动重心下移、警力下沉、保障下倾，不断提升矛盾纠纷预防化解法治化水平，依法及时就地解决群众合理诉求，努力在更高水平上实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。

张玉杰、王军等参加调研。((洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 刘欣蕊))