即日起可预约！洛阳男性HPV疫苗即将开打

14日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，洛阳将面向男性开放四价HPV疫苗接种，即日起可通过“洛阳疾控”进行预约。

14日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，洛阳将面向男性开放四价HPV疫苗接种，即日起可通过“洛阳疾控”进行预约。

众所周知，HPV在女性健康领域是个“重磅隐患”，高危型HPV的持续感染是引发宫颈癌的关键因素，全球每年有大量女性深受宫颈癌困扰，从早期的宫颈病变到中后期艰难抗癌之路，无数家庭因此承受重压。

“但很多人忽略了，HPV不只是女性的‘健康杀手’，在男性身上，HPV感染同样可引发一系列不容忽视的健康问题。”洛阳市疾控中心免疫规划所所长田鹏说，一般低危型HPV可致生殖器疣和其他良性病变，高危型HPV持续感染还可导致肛门、生殖器等部位癌症和癌前病变。1月8日，四价HPV男性适应症获得国家药品监督管理局的上市批准，主要适用于9至26岁男性接种，洛阳将率先开打。

“HPV疫苗男性适应症的获批，一方面意味着男性通过接种HPV疫苗能大大降低感染风险。另一方面，从公共卫生角度来看，男性接种疫苗能减少病毒传播，对整个社会的HPV防控起到积极推动作用，保护自己的同时也保护身边人。”田鹏说，本次面向男性开放接种的是四价HPV疫苗，能够预防HPV6、11、16、18型感染，9至26岁男性均可接种。

有接种意愿者可关注“洛阳疾控”微信公众号，在“疫苗预约”中查询就近的四价HPV疫苗接种单位。

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 徐礼扬 文/图）